鴻海伺服器接單 比預期好

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（14）日表示，主要雲端服務供應商（CSP）持續投資AI建設，加上主權AI等趨勢帶動下，現階段訂單能見度比8月法說會預期更好，鴻海今年營運將顯著成長，明年續強。

劉揚偉此言，打破外界憂心主要CSP因投入鉅資在AI建設卻無法回收，後續恐放緩投資導致AI泡沫化的疑慮。他並預告，明年是鴻海「AI人工智慧年」，即AI是2025年集團最重要成長動能，隨GB200大量出貨，相關業務將逐季走升，2025年AI伺服器占整體伺服器營收比重將逾50%，創新高，未來幾年也會持續高速發展。

劉揚偉指出，鴻海在AI伺服器掌握研發、數位製造平台、垂直整合、客戶關係，以及全球布局等優勢，在客戶強勁需求帶動下，鴻海今年前三季AI伺服器業績較去年同期大增逾兩倍，占整體伺服器營收比重超過四成，加上通用伺服器成長，使得雲端網路產品類別占集團營收比重超過三成。

他強調，鴻海集團從大型的CSP、NCP到一線品牌客戶，幾乎涵蓋所有主要AI買家客戶。就如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言：「AI伺服器需求非常瘋狂。」鴻海已經準備好GB200機櫃產能，本季小量出貨，明年首季放量，未來幾季出貨量持續成長，尤其CSP大量部署，主權AI也要推動下，2025年會逐季上升。