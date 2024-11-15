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鴻海美國布局 展望很正面

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

「川普2.0」時代倒數，法人關注鴻海（2317）如何因應川普「美國優先」政策與地緣政治發展，鴻海董事長劉揚偉昨（14）日強調，鴻海在全球24國家地區有超過200個營運據點，是我們競爭優勢之一，「鴻海在美國的展望還是很正面的。」

劉揚偉指出，鴻海作為一家跨國企業，關心的不是選舉本身，而是投資政策、環境及商業機會等因素。川普還沒有正式成為美國總統，還不清楚有什麼政策，目前還要觀察新政府的變化，「我們會做出必要調整。」

他強調，鴻海在美國營運已經跨越超過11屆歷任總統，集團在美國的布局奠基在集團宗旨，「長期、穩定、發展、科技、國際」之下，深耕將近40年，設置將近50座廠區，雇用超過5,000名的美國員工，創造出每年256億美元的營收，能有這樣的成果，都是每一位鴻海美國同仁努力貢獻的結果。

至於鴻海美國威斯康辛州投資案，他說，過去三年多期間，鴻海在威州投資達10億美元，雇用的美國同仁至少成長42%。威州現階段營收較去年同期成長了140%，今年以來，鴻海更是威州拉辛郡最大的納稅者。也因為鴻海耕耘，我們看到了更多企業來到當地投資，貢獻威州的經濟與就業。

長期來看，他說，鴻海將受惠於全球化的布局、和新事業的發展商機，鴻海在威州、德州廠區，在AI及伺服器領域都有一定的受益。

威州 美國 鴻海

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