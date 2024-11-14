蘋果來了！台中大遠百好蘋不斷的弘前物產展盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
日本青森縣弘前文化物產嘉年華有數十家廠商進駐，帶動人潮及買氣。記者宋健生/攝影
日本青森縣弘前文化物產嘉年華有數十家廠商進駐，帶動人潮及買氣。記者宋健生/攝影

台中大遠百看好日本美食集客力，即日起至12月1日，於10樓特賣會場、11樓主題廣場盛大舉辦「2024日本青森縣弘前文化物產嘉年華」，將日本弘前獨特的祭典氛圍融入在館內，更有超過數十家日式廠商進駐，帶動館內人潮及買氣。

日本青森縣弘前文化物產嘉年華今(14)日舉辦開幕儀式，由日本傳統慶典「睡魔祭大遊行」開場，弘前市長櫻田宏、平川市長長尾忠行及遠東百貨代表，帶領台中大遠百所組成的睡魔遊行隊伍從南大門出發至北大門，以「Ya-Ya Do-」揭開序幕，迎接貴賓的是泰雅原舞工坊帶來原住民樂舞展現，將台灣在地文化呈現給日本人。

接著由鼓創藝術震撼的擊樂饗宴，及大唐箏樂團傳統箏樂曲風，給大家最濃厚且道地的台灣特色。開幕啟動儀式，將象徵青森縣弘前特色美食大豐收，蘋安抵達台中大遠百。

今年也準備具台灣代表性的禮物，贈予弘前及平川兩位市長，由泰雅原舞工坊傳統編織的泰雅族織布，製作成一幅畫作，希望透過編織看見台灣的美好，台日交流不止具備文化意義，更能暖心深耕在地。

此次特展中，最受矚目的頂級弘前土岐蘋果32入、早生富士32入，紛紛祭出推薦價2,880元(原價5,088元)，還有多種蘋果為素材的人氣美食，有蘋果果汁、餅乾及熟食外，當地極具日本代表性的居家小物也不容錯過。

今年還特別於1樓廣場打造大型「蘋安」裝置藝術，祝福大家平安健康，整體設計以螺旋階梯與生活型態結合，象徵「遠東百貨」在台灣永續經營了將近60年，一起邁向永續未來。

活動期間於男/女/童服飾單筆消費3,000元，就送100元弘前展抵用券、遠百卡友HAPPY GO點點成金好康限量快閃，扣100點即贈日本展50元紅利券。開展首10日持HG卡於弘前物產展，當日累計消費滿800元可免費兌換蘋果乙顆(每日限量200顆)。

台中大遠百「2024日本青森縣弘前文化物產嘉年華」盛大開幕。記者宋健生/攝影
台中大遠百「2024日本青森縣弘前文化物產嘉年華」盛大開幕。記者宋健生/攝影
台中大遠百特別於1樓廣場打造大型「蘋安」裝置藝術，祝福大家平安健康。記者宋健生/攝影
台中大遠百特別於1樓廣場打造大型「蘋安」裝置藝術，祝福大家平安健康。記者宋健生/攝影

日本 蘋果 遠百

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