大摩：PC半導體第4季略改善 但明年第1季反彈有限、看好祥碩

摩根士丹利證券（大摩）發布「個人電腦（PC）半導體」報告指出，PC半導體回歸季節慣性，第4季表現略有改善，但明年第1季預期反彈幅度有限。在相關台股中，祥碩（5269）新列為首選，將目標價從2,000元上調到2,200元，主要受惠於市占率提升及多項新成長動能，評等維持「優於大盤」。

在台北國際電腦展之後，大摩就對PC半導體族群看法轉為保守，原因是看到AI PC的前景不佳，因此將瑞昱（2379）及譜瑞-KY（4966）降級到「劣於大盤」。不過，瑞昱、譜瑞及聯詠（3034）（「優於大盤」）都將受惠於短期前景轉好。

大摩指出，搭載高通Snapdragon X Elite的PC表現平平，降低了市場期待。展望2025年，由於人工智慧（AI） PC仍未出現殺手級應用，因此價格將決定AI PC的普及速度。

大摩指出，短期內，雖然英特爾Lunar Lake效能低於預期，但受惠於準備庫存，預期第4季PC半導體族群將略微好轉。不過，無論AI PC的趨勢如何，祥碩都具備特殊的上行潛力。

市場擔心超微市占率將下滑，將影響祥碩這個晶片組代工大廠。但大摩卻有不同看法。大摩認為，英特爾Arrow Lake的單一晶粒性能確實提升，但晶粒之間的連接可能有問題，將降低時脈（運作速度）。另一方面，超微（AMD）Granite Ridge則將量產且沒有疑慮。超微的900系列晶片組大單也已確認由祥碩取得。

大摩下調祥碩未來兩季的預估獲利，以反映短期內的晶片組庫存去化；2024、2025及2026年的預估每股稅後純益（EPS）分別下調5%、11%及1%。雖然超微持續擴大市占率，但訂單能見度仍有限，因此大摩也略微下修祥碩的預估營收。

不過，即使如此，祥碩2025年的EPS可望成長26%到61.23元，2026年的EPS更可望成長69%到103.64元。大摩基於對祥碩2025年的預估獲利，給予28倍的本益比，仍在2010年以來18~48倍本益比的區間內。