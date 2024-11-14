大摩：PC半導體第4季略改善 但明年第1季反彈有限、看好祥碩
摩根士丹利證券（大摩）發布「個人電腦（PC）半導體」報告指出，PC半導體回歸季節慣性，第4季表現略有改善，但明年第1季預期反彈幅度有限。在相關台股中，祥碩（5269）新列為首選，將目標價從2,000元上調到2,200元，主要受惠於市占率提升及多項新成長動能，評等維持「優於大盤」。
在台北國際電腦展之後，大摩就對PC半導體族群看法轉為保守，原因是看到AI PC的前景不佳，因此將瑞昱（2379）及譜瑞-KY（4966）降級到「劣於大盤」。不過，瑞昱、譜瑞及聯詠（3034）（「優於大盤」）都將受惠於短期前景轉好。
大摩指出，搭載高通Snapdragon X Elite的PC表現平平，降低了市場期待。展望2025年，由於人工智慧（AI） PC仍未出現殺手級應用，因此價格將決定AI PC的普及速度。
大摩指出，短期內，雖然英特爾Lunar Lake效能低於預期，但受惠於準備庫存，預期第4季PC半導體族群將略微好轉。不過，無論AI PC的趨勢如何，祥碩都具備特殊的上行潛力。
市場擔心超微市占率將下滑，將影響祥碩這個晶片組代工大廠。但大摩卻有不同看法。大摩認為，英特爾Arrow Lake的單一晶粒性能確實提升，但晶粒之間的連接可能有問題，將降低時脈（運作速度）。另一方面，超微（AMD）Granite Ridge則將量產且沒有疑慮。超微的900系列晶片組大單也已確認由祥碩取得。
大摩下調祥碩未來兩季的預估獲利，以反映短期內的晶片組庫存去化；2024、2025及2026年的預估每股稅後純益（EPS）分別下調5%、11%及1%。雖然超微持續擴大市占率，但訂單能見度仍有限，因此大摩也略微下修祥碩的預估營收。
不過，即使如此，祥碩2025年的EPS可望成長26%到61.23元，2026年的EPS更可望成長69%到103.64元。大摩基於對祥碩2025年的預估獲利，給予28倍的本益比，仍在2010年以來18~48倍本益比的區間內。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言