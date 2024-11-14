電競娛樂派對WirForce登場 參與人數將突破27萬人
亞洲規模最大的電競娛樂派對WirForce 14日登場，至11月17日嗨翻圓山花博4天3夜，台北市長蔣萬安也親自出席力挺，WirForce 2024迎來十年里程碑，就肆電競執行長黃智仁宣布，今年現場加上WirForce Online參與人數將突破27萬人。在電競熱潮不斷升溫之際，今年盛會攜手華碩（2357）、宏碁（2353）等30餘家國內外廠商參與，還將首次引入AI技術，進入全新「AI虛擬夥伴Nyx」的時代，讓玩家一窺AI虛擬夥伴互動結合的創新體驗。
根據Newzoo《2024 年全球遊戲市場趨勢與預測》調查指出，全球有超過34億的遊戲玩家，近二分之一的人口會「玩電動」，今年遊戲市場上看1,877億美元，創造驚人商機。電競比賽也持續受到國際認可，國際奧林匹克委員會（IOC） 宣布，明年將在沙烏地阿拉伯迎來首個「電子競技奧運會」，顯見電競發展不容忽視。
回歸台灣來看，黃智仁早在2014年就洞見市場商機，引進LAN PARTY（網路派對）概念入台，創辦亞洲電競派對WirForce，一路走來秉持著自己對於電競產業的熱愛，持續引領台灣電競產業發展，每年持續吸引國內外廠商及玩家加入。
ACG（Animation,Comics,Games）與電競產業發展結合已不容忽視，根據GII《全球動漫市場研究報告》指出，2022年全球動漫市場營收達280億美元，預計2030年可上看760億美元，年複合成長率達11%，為此，WirForce今年推出多項ACG內容，如日系偶像、Cosplay Party、月讀女僕咖啡廳合作等，來擴大展會內容，也藉此拓展到更多元的玩家族群。
看準AI PC浪潮，今年WirForce推出全新AI虛擬夥伴Nyx。黃智仁表示，「近期AI PC的發展，對電競市場產生舉足輕重的影響，不僅僅提高玩家對CPU和GPU性能的追求，更激發他們對AI PC如何展現更加卓越遊玩體驗的好奇。為此，今年我們特別打造AI虛擬夥伴Nyx，透過導入擁有強大地端運算力的電腦中，讓AI PC的概念能讓玩家實際落地運用」。
WirForce今年共吸引近30餘家的電競周邊廠商加入，共同推動電競與遊戲產業的蓬勃發展。黃智仁提及，台灣是全球電競發展重鎮，有80%以上的周邊硬體設備產業鏈來自於台灣，先天就具備非常好的發展基礎。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言