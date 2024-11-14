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電競娛樂派對WirForce登場 參與人數將突破27萬人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
WirForce 2024亞洲最大規模電競娛樂派對於盛大展開。就肆電競／提供
WirForce 2024亞洲最大規模電競娛樂派對於盛大展開。就肆電競／提供

亞洲規模最大的電競娛樂派對WirForce 14日登場，至11月17日嗨翻圓山花博4天3夜，台北市長蔣萬安也親自出席力挺，WirForce 2024迎來十年里程碑，就肆電競執行長黃智仁宣布，今年現場加上WirForce Online參與人數將突破27萬人。在電競熱潮不斷升溫之際，今年盛會攜手華碩（2357）、宏碁（2353）等30餘家國內外廠商參與，還將首次引入AI技術，進入全新「AI虛擬夥伴Nyx」的時代，讓玩家一窺AI虛擬夥伴互動結合的創新體驗。

根據Newzoo《2024 年全球遊戲市場趨勢與預測》調查指出，全球有超過34億的遊戲玩家，近二分之一的人口會「玩電動」，今年遊戲市場上看1,877億美元，創造驚人商機。電競比賽也持續受到國際認可，國際奧林匹克委員會（IOC） 宣布，明年將在沙烏地阿拉伯迎來首個「電子競技奧運會」，顯見電競發展不容忽視。

回歸台灣來看，黃智仁早在2014年就洞見市場商機，引進LAN PARTY（網路派對）概念入台，創辦亞洲電競派對WirForce，一路走來秉持著自己對於電競產業的熱愛，持續引領台灣電競產業發展，每年持續吸引國內外廠商及玩家加入。

ACG（Animation,Comics,Games）與電競產業發展結合已不容忽視，根據GII《全球動漫市場研究報告》指出，2022年全球動漫市場營收達280億美元，預計2030年可上看760億美元，年複合成長率達11%，為此，WirForce今年推出多項ACG內容，如日系偶像、Cosplay Party、月讀女僕咖啡廳合作等，來擴大展會內容，也藉此拓展到更多元的玩家族群。

看準AI PC浪潮，今年WirForce推出全新AI虛擬夥伴Nyx。黃智仁表示，「近期AI PC的發展，對電競市場產生舉足輕重的影響，不僅僅提高玩家對CPU和GPU性能的追求，更激發他們對AI PC如何展現更加卓越遊玩體驗的好奇。為此，今年我們特別打造AI虛擬夥伴Nyx，透過導入擁有強大地端運算力的電腦中，讓AI PC的概念能讓玩家實際落地運用」。

WirForce今年共吸引近30餘家的電競周邊廠商加入，共同推動電競與遊戲產業的蓬勃發展。黃智仁提及，台灣是全球電競發展重鎮，有80%以上的周邊硬體設備產業鏈來自於台灣，先天就具備非常好的發展基礎。

就肆電競執行長黃智仁看準AI PC浪潮推出全新AI虛擬夥伴Nyx。就肆電競／提供
就肆電競執行長黃智仁看準AI PC浪潮推出全新AI虛擬夥伴Nyx。就肆電競／提供

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