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微軟在台資料中心正式啟用 展開「AI+ Taiwan」計畫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣微軟總經理卞志祥。台灣微軟／提供
台灣微軟總經理卞志祥。台灣微軟／提供

台灣微軟14日宣布啟動「AI+ Taiwan」計畫，除包括Microsoft 365在台資料中心落地服務正式啟用，賦能過去受法規監管的產業能奠基於合規與安全性，享有雲端服務的彈性與敏捷性，更將藉由微軟全球豐沛的資源加速在地產業智慧轉型，推出多元人才培育計畫與免費課程提升台灣科技力。

隨著全球產業走向區域化、多元化及永續發展，各地資料中心的建置勢在必行；微軟自2020年宣布台灣資料中心投資計畫，經歷四年建設，Microsoft 365資料落地服務即日起正式啟用。

根據IDC報告指出，微軟與其合作夥伴生態系在未來四年內（2025年-2028年），將為台灣創造48,815個工作機會，其中更包含16,078個IT技能相關工作；更推估於2025年，微軟每創造1美元營收，將可帶動整個合作夥伴生態系創造6.67美元營收，而在台灣資料中心區域的加持下，至2028年這個數字將成長到7.12美元。

微軟在全球擁有超過60個資料中心區域與300個資料中心，為90多個市場、超過10億名客戶提供200多項雲端服務，積極串聯國際頂尖資源與在地產業，賦能在地各產業強勁的AI研發創新動能；微軟在台更已協助超過20個產業導入生成式AI服務，並促成上百個解決方案落地。

台灣微軟總經理卞志祥表示，「資料中心能將資安、數據、雲端與 AI 應用相結合，進而塑造出完整的產業生態鏈，促動區域內的快速創新與發展，今天，我們很高興宣布正式啟動微軟『AI+ Taiwan』計畫，首先針對Microsoft 365資料落地服務的啟用，將使台灣受高度管制的產業也能享有高效、安全且合規的雲端服務，全面釋放各產業的發展機會與潛能」。

微軟目前除了在每年DevDays Asia亞太技術年會、AI Tour等活動積極引入全球技術資源，賦能在地開發者與企業人才，更持續透過「數位職能超群計畫」提供免費數位技能課程以及「旭日計畫+」媒合產業人才；也宣布推出「CODE; WITHOUT BARRIERS」計畫，目標在明年六月底前培育30,000名台灣女性AI人才。

此外，微軟也推出一系列Copilot相關免費線上資源，並持續攜手產官學各界深耕技術培育、厚植在地數位人才，全面提升台灣AI競爭優勢。

台灣微軟宣布啟動「AI+ Taiwan」計畫。台灣微軟／提供
台灣微軟宣布啟動「AI+ Taiwan」計畫。台灣微軟／提供

AI Microsoft 微軟 營收 雲端服務

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