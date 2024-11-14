明泰與互動國際攜手智通聯網 打造微波通訊解決方案
網通大廠明泰科技（3380）與子公司互動國際數位（6486）14日宣布，共同投資國內主要研發製造數位微波機業者智通聯網科技。因應國家數位韌性的重點發展，此布局可進一步提升數位微波通訊技術，拓展各項數位微波相關產品的市場覆蓋，增加電信級微波設備產品，進而擴大明泰集團通信布局版圖。
看好數位微波通訊技術產品布局與通路互補綜效，明泰及互動國際數位都將參與投資，預計以6.09億元共取得智通聯網股權37.654%，其中明泰持有31.657%、互動國際數位則持有5.997%股權。
智通聯網科技為國內百分之百自主研發製造專業廠商，為國際少數研發與製造大型電信等級數位微波廠商之一。所研發製造的微波設備對於脆弱山區，及跨海離島的傳輸通信帶來穩定的品質，同時在國防軍事工業通信的客製化，扮演主要的角色。透過此次與智通聯網結盟，將能補強在明泰集團微波通訊技術版圖的應用與布局。
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