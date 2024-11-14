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正崴超算中心啟用 華碩讚郭台強如台積電般切入好機會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

正崴（2392）投資的友崴超算中心（Ubilink）第一期預計明年滿載，AI伺服器華碩（2357）提供，華碩營運長謝明傑14日指出，佩服正崴董事長郭台強的遠見，在最好的時機點進行投資，就像是台積電（2330）從事晶圓代工一樣，正崴集團在短短數月挑戰不可能的任務，也賺到了三個領先。

謝明傑14日出席AI超算中心「Ubilink」活動，他表示，佩服郭台強的遠見，在最好的時機點進行投資，就像是台積電從事晶圓代工一樣，友崴則從AI運算下手，可以將台灣產業帶往另一個層次。

謝明傑指出，正崴集團在短短數月挑戰不可能的任務，也賺到了三個領先，第一是時間，充分利用華碩建設國網中心的經驗，所以可以快速導入商業運轉，賺到一半的時間。

第二、賺到了有如「加長型貨車」的算力，謝明傑表示，AI超算中心比原先預估的40算力，增加12.5%達到45.82算力。第三則是節省了更多的能耗。期待郭台強董事長能帶領台灣AI生態圈光輝30年。

正崴集團於今年5月宣布斥資20億元打造全台算力最大的人工智慧綠能運算中心，第一期預計明年滿載。正崴預計，接下來第二、三期將加速推進，且已經在爭取輝達（NVIDIA）Blackwell 晶片，目標導入建置GB200。

正崴旗下的AI超算中心AI伺服器由華碩獨家供應。正崴先前公告，公司取得供營業用設備之相關資料，總計砸下14.15億元向華碩採購AI伺服器。

華碩AI伺服器為今年營運主要成長動能，華碩共同執行長胡書賓先前表示，今年前三季華碩伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器今年第4季將提供少數樣品給客戶驗證，希望明年第1季正式增量出貨。

華碩今年第3季伺服器營收約占10%至12%。在伺服器營收中，AI伺服器占比高達80%。此外，華碩收到客戶提出的要求，希望伺服器設計、製造一手包辦，華碩已針對這部分需求積極建置，華碩在美國建置伺服器產線，預計今年底開始運作。

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