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數發部秀公民科技成果 兒童早療看診更便利

中央社／ 台北14日電
數發部14日舉行資訊月主題館開幕活動，首次在資訊月展示「數位皮夾」概念，向民眾介紹數位皮夾是一款收發重要文件的APP，概念上如實體皮夾可以容納各種身分證明文件，可存放健保卡、畢業證書等重要數位文件，但不會強制民眾使用、也不會發行任何身分證明文件。中央社
數發部14日舉行資訊月主題館開幕活動，首次在資訊月展示「數位皮夾」概念，向民眾介紹數位皮夾是一款收發重要文件的APP，概念上如實體皮夾可以容納各種身分證明文件，可存放健保卡、畢業證書等重要數位文件，但不會強制民眾使用、也不會發行任何身分證明文件。中央社

數發部今天首次在資訊月展示數位皮夾概念，也展示公民科技跟地方政府合作成果，「兒童早療聯合評估門診線上預約及查詢系統」透過整合平台，讓資訊更透明，讓家裡有兒童早療需求的家長在預約醫院門診更便利，把握孩子6歲前的黃金治療期。

數發部今天舉行資訊月主題館開幕活動，也首度在資訊月展示數位皮夾概念與公共程式等重要政策。數位皮夾是一款收發重要文件的APP，概念上就像實體皮夾可以容納各種身分證明文件，並使用不被偽冒的簽章技術，確保資料安全性。

數發部長黃彥男致詞時表示，公民科技是重要發展趨勢，在數位科技進展過程中，過去公共建設多為硬體建設，現在很多發展在軟體，政府近年也新增「數位公共建設」，其中一項就是「數位皮夾」，未來身上不用帶很多卡片，手機上安裝軟體後，掃描後就可以代表個人，不僅方便，應用也很廣泛。

黃彥男指出，另一項數位公共建設是「公共程式」，概念上即「取之於公共、用之於公共」，寫好的程式碼成果透過開源，可以跟更多人分享。像是今天團隊展示的成果，謝謝桃園市政府與台東縣政府的參與，希望未來可以跟更多地方政府有合作機會。

數發部今天在展區首度亮相公民科技團隊與桃園市政府與台東縣政府合作的「兒童早療聯合評估門診線上預約及查詢系統」以及「低碳餐食碳排放計算工具平台」。

0到6歲的孩子如果出現發展遲緩或落後狀況，可以透過兒童早期療育，提供整合性的評估與服務。不過，兒童早療是跟時間賽跑，兒童需要先初診判斷，不少家長可能在預約門診上耗費不少時間或是重複在多家醫院預約門診，早療系統團隊攜手桃園市政府打造整合平台，讓家長預約門診更方便。

早療系統團隊代表張永翰指出，因為現行醫療診所在兒童早期療育的流程都有差異，要打造讓民眾、醫院、主管機關都方便使用的平台並不容易，有機會可以跟桃園市政府開發早療系統非常有意義。團隊的美國籍參與者Katie Lam也透過影片表示，很感謝可以跟台灣政府合作。

中原大學資訊管理學研究所團隊和台東縣政府聯手打造計算機計算餐廳料理碳排量，並推廣低碳慢食觀念。中原大學資管系主任廖秀莉表示，過程中雖然牽涉碳排量資料蒐集和計算公式設定，面臨不少挑戰，但也提供學生參與公共事務的重要經驗。

台東 數發部 資訊月 軟體

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