LINE聯手數位發展部 推「防詐動態警報」

LINE與數位發展部14日於資訊月開展當日宣布攜手推出「防詐動態警報」，集結全民一鍵之力建立「全民防詐前哨」。透過用戶可一鍵回報的「最近是否有收到詐騙訊息？」調查來收集數據，當有攀升趨勢即發布警報，期許讓用戶在疏忽受騙前提高警覺。

LINE表示，據調查，「疏忽」是誤點或誤信詐騙訊息的主因之一，為喚起用戶抗詐「覺」心，LINE 與數位發展部於資訊月開展當日宣布攜手推出「防詐動態警報」，有攀升趨勢即發布警報，期許讓用戶在疏忽受騙前提高警覺。加入「防詐動態警報」官方帳號（＠antifraud_twgov），參與一秒通報與分享轉發警報的行動，幫助親友避免一時疏忽落入詐騙陷阱，還可以測試「受詐體質」並免費下載防詐貼圖。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE在台灣擁有2,200萬月活躍用戶，是深具影響力的數位平台，重視自身應對網路濫用的責任，關注詐騙，錯假訊息與兒少網安等議題，透過機制面的措施及多元宣導來應對。其中「對抗詐騙」更是重中之重，LINE嚴格管理站內廣告的直接投放，由LINE上架的廣告皆需通過實名驗證的流程，且於單向溝通情境加註警語提醒留意潛在詐騙，並建立合作通道已停權上萬個涉詐帳號，更與數發部聯手推出「防詐動態警報」的宣導活動，即時調查近日詐騙訊息的多寡， 發送警報，期許能讓用戶能建立察覺訊息有異的警覺性。

為號召廣大用戶加入防詐行列，首次加入「防詐動態警報」官方帳號即可免費下載防詐貼圖，加入後可再透過受詐體質測驗，瞭解自己的防詐風險等級，獲得相應的防詐建議。同時亦將不定期，如未發布警報時，提供詐騙新知，如近期熱門詐騙手法、最新詐騙手法案例、基本防詐教育等防詐資訊分享，提升用戶辨識詐騙能力以降低受騙機率。「防詐動態警報」也在開展的資訊月LINE攤位推出。