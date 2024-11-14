中華電信參展資訊月活動 AI、防詐等應用是重點

2024年資訊月14日起至11月17日於台北世貿展覽館一館盛大展開。中華電信（2412）於AI主題館及品牌館設攤展出，品牌館以「AI 生活、精采隨我」為主軸，透過AI科技展示行動、影視、固網及加值服務應用；防詐議題正夯，中華電信也於AI主題館展出「防駭守門員」，運用AI科技專家比對技術，預先攔阻惡意連線與釣魚網站等資安威脅，包括辨識來自簡訊、社群訊息等之可疑網址，有效阻擋惡意連線，民眾現場透過手機掃描模擬網址，即可體驗測試防護效果。

因應消費者對AI浪潮的期待，中華電信品牌館提供民眾體驗AI多元應用的智慧生活圈，包括最新AI手機iPhone 16 Pro Max、Google Pixel 9、Samsung Galaxy Z6等多款旗艦型號，享受AI智慧科技透過行動「精采5G」高速網路帶來的流暢感受；以及HiNet光世代展示「Wi-Fi全屋通」，民眾可藉由WiFi全屋通APP，全方位感受雙向對稱頻寬的極速網路。

影視部分則有Hami Video與AI融合的創新功能「AI找劇小幫手」，呼叫AI小幫手以問答互動方式推薦最佳影視內容，提升觀影體驗；應用服務展出「是方i健康」AI健康管理服務，透過手機拍照食物模型即可快速分析並計算食物中的三大營養素及熱量，打造專屬健康計畫，現場也可體驗「來電答鈴：AI自錄鈴」功能，以AI語音合成技術，設計出個性化的專屬來電答鈴。

亞洲最大電競盛會2024 WirForce14日起至11月17日在台北花博公園爭艷館展開為期四天三夜的電競派對。中華電信仍為WirForce活動唯一指定網路夥伴，提供現場快速穩定的HiNet光世代及5G行動上網服務，舉辦多重好康活動及世界棒球12強直播派對。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信力挺年輕世代，除連續8年贊助WirForce，自2017年以來即成為WirForce唯一指定的網路合作夥伴，中華電信也將持續打造穩定且順暢的上網環境，提供玩家最優質的遊玩體驗。