美光推出全球最高速率、最節能的60TB SSD 適用於超大規模資料中心
美光科技（Nasdaq: MU）14日宣布其6550 ION NVMe SSD已通過客戶驗證，且6550 ION SSD不僅是全球最高速率的60TB資料中心SSD，亦為業界首款E3.S及PCIe Gen5 60TB SSD，產品延續6500 ION SSD 獲獎的成功經驗，提供同級最佳運算、節能、耐久、安全以及機櫃容量表現，適用於超大規模資料中心。
美光表示，6550 ION SSD特別適合大容量NVMe工作負載，包含網路AI資料湖、資料擷取、資料準備與檢查、檔案和物件型存儲、公有雲存儲、分析式資料庫及內容傳輸等。
美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理Alvaro Toledo指出，美光6550 ION SSD僅需20瓦電力即可達到每秒12GB的傳輸效率，為資料中心效能和能源效率樹立了新的行業標準，首創以E3.S封裝並提供60TB容量，省電效能相比競品提升20%，美光6550 ION SSD將重塑大容量儲存市場面貌，以滿足AI工作負載不斷增長的容量及用電需求。
美光強調，6550 ION SSD是業界首創的PCIe Gen5 60TB資料中心SSD，讀寫頻寬更勝於同級產品，這項產品也是全球首款支援OCP 2.5的60TB SSD，因採取主動狀態電源管理（ASPM），相較於L0狀態的5瓦用電量，硬碟在L1閒置狀態用電量僅需4瓦，閒置時可達20%節能效率。
另外，節能優勢來自於採用美光高效能G8 NAND，相較市面上其他60TB SSD產品足足領先一至三世代，故只需20瓦用電即可達到公告效能，相比於其他60TB硬碟產品，美光新品的領先之處包括連續讀取速率提高179%，每瓦讀取頻寬提升179%，以及連續寫入速率提高150%，每瓦讀取頻寬提升213%，還有隨機讀取速率提高80%，每瓦讀取IOPS提高99%。
AMD（超微）資料中心生態系統和解決方案企業副總裁Raghu Nambiar則說，「對資料密集和新興AI應用而言，美光6550 ION SSD無疑是突破性的進展，這一創新的儲存技術有助於我們提供高密度且節能的解決方案，能進一步提升客戶的基礎架構實力，AMD非常期待能與美光合作，利用最新的第5代 Gen AMD EPYC處理器平台來推動生態系統發展」。
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