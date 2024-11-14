創見推出內建防寫保護CFast 記憶卡 守護資料安全
全球記憶體儲存領導品牌創見資訊（2451）14日推出全新CFX735及CFX735I CFast記憶卡，配備資料防寫保護功能，專為保護資料安全與高效穩定寫入的專業應用設計。
創見表示，此系列記憶卡採用112層3D NAND Flash技術，搭載SATA III 6Gb/s傳輸介面，提供卓越的讀寫速度與超大容量，無論在資料密集型應用，或是嚴苛環境中，皆可穩定運行。CFX735記憶卡適用於-5°C至70°C的操作範圍，而針對極端環境需求，創見亦提供寬溫規格的CFX735I型號，適合在-40°C至85°C的條件下穩定運行，特別適合戶外或急遽溫差的應用場景。
創見指出，CFX735搭載防寫保護開關，並支援AES加密技術，為資料提供更高層級的保護。透過簡單操作，使用者只需輕輕一撥，即可防止資料被意外修改、刪除或未經授權的更動，確保關鍵資料的安全無虞。
創見強調，CFX735 CFast記憶卡採用SLC Mode技術，使Flash的耐用度高達100K次抹寫周期（P/E cycles），有效確保密集型儲存應用的穩定性，適用於博弈機台、醫療檢測儀器以及交通運輸系統等需要頻繁寫入的裝置，滿足產業對高耐用性及穩定性的嚴格要求。
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