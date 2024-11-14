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微軟在台資料中心啟用 行政院長卓榮泰：政府會讓產業用電無虞

中央社／ 台北14日電
行政院長卓榮泰（圖）14日出席微軟在台資料中心啟用記者會表示，供電是資料中心的基礎，政府會在能源政策上持續提出各種方式，進行二次能源轉型，讓國內產業和民生用電都安全無虞。中央社
行政院長卓榮泰（圖）14日出席微軟在台資料中心啟用記者會表示，供電是資料中心的基礎，政府會在能源政策上持續提出各種方式，進行二次能源轉型，讓國內產業和民生用電都安全無虞。中央社

微軟Microsoft 365在台資料中心今天正式啟用，行政院長卓榮泰表示，供電是資料中心的基礎，政府會在能源政策上持續提出各種方式，進行二次能源轉型，讓國內產業和民生用電都能安全無虞。

台灣微軟今天舉行記者會，宣布啟動「AI +Taiwan」計畫，正式啟用Microsoft 365在台資料中心，提供Microsoft 365客戶資料存放在台灣的選項，讓醫療、金融業及政府機構等受到高度監管的產業，能使用低延遲、安全且合規的雲端服務

卓榮泰受邀出席致詞表示，供電是資料中心的基礎，政府非常清楚，「我們對人民的民生供電有責任，我們對全世界產業有責任」，因為台灣科技業對全球產業相當重要。

卓榮泰強調，政府會在能源政策上持續提出各種方式，進行二次能源轉型，一方面加強新興綠色能源開發，一方面透過深度節能和儲能來提升電網韌性，讓國內產業和民生用電都能安全無虞供電，確保產業在生產過程中，能得到世界上更多信任及合作。

微軟在全球擁有超過60個資料中心區域與300個資料中心，為90多個市場、超過10億名客戶提供200多項雲端服務。微軟2020年宣布台灣資料中心投資計畫，經過4年建設，即日起正式啟用Microsoft 365資料中心落地服務。

微軟指出，Microsoft 365資料落地服務包括用戶與Microsoft 365 Copilot的互動儲存內容、Teams聊天/頻道/會議訊息、SharePoint網頁版內容及儲存於網站內的文件，儲存於商務版OneDrive的文件，以及Exchange Online信箱內容等。

台灣微軟總經理卞志祥說，AI + Taiwan計畫包括強化台灣科技韌性、厚植在地AI人才、守護台灣智慧安全等3大面向，Microsoft 365資料落地服務的啟用，將使台灣受高度管制的產業，也能使用高效、安全且合規的雲端服務。

微軟今天也宣布推出多元人才培育計畫，目標在明年6月底前培育3萬名台灣女性人工智慧（AI）人才，內容為6小時的免費「一日AI上手營」課程，其中包括AI及Copilot等技能培訓，並協助取得國際專業證照。

AI Microsoft 卓榮泰 微軟 雲端服務

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