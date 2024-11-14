正崴集團「Ubilink」超級運算中心啟用 創四大里程碑

正崴集團首度「Ubilink」超級運算中心今日正式啟用，正崴集團董事長郭台強在致詞表示，這個超級運算中心創下四大里程碑，堪稱是AI科技浪潮下，台灣企業一次漂亮出擊。

郭台強表示：「Ubilink」超級運算中心採用NVIDIA Hopper GPU建造完成的超級運算中心：採用1024張NVIDIA Hopper GPU和NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路平台，達到45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）的頂尖算力。經過公正的測試中心算力評估，在2024年11月穩居全球500大超級電腦（算力）排行榜前 21名，亞洲僅次於日本及中國。

其次，全台算力之冠：Ubilink與國家實驗研究院國網中心建造的台灣杉二號、三號、創進一號及NVIDIATaipei -1是台灣五大算力中心，總算力達82.95 PFLOPs算力，而Ubilink占據其中55%的算力，成為全台最強大的算力中心。

第三是最快速建成的超級運算中心，僅用三個月便高效完工。郭台強表示，這項工程有NVIDIA的技術支援、正崴集團、森崴能源、華碩集團的豐厚資源，以及經驗豐富的專業團隊，才能成就了這項超級任務。

第四是亞洲首座具綠能資源的超級運算中心：友崴超級運算公司董事長胡惠森強調，在森崴能源團隊的支持下，Ubilink成為亞洲第一個融合綠能產業與能源資源的超算中心，未來可以按照客戶的需求全面供應綠電，為數位運算與永續發展樹立新標竿，是亞洲首座綠能超級運算中心。

正崴表示，在正式開幕前夕，台灣前幾大IC設計公司、封裝測試大廠、生物製藥大廠及國內各大醫學院、大學、研究單位都已經洽詢爭搶AI精準又超級高效率的算力服務，期望透過大數據進行深度學習，創造更優質的算力模組，結合AI數位自動化生產，提升未來百工百業及供應鏈的效率和毛利率，翻轉台灣整個國家的競爭力。