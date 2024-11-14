秀AI PC軟硬體整合技術！訊連、微星聯手打造AI全齡應用

軟體研發商訊連（5203）14日宣布，將參加2024資訊月暨臺灣教育科技展，以「邁向AI新生活」的年度主題響應本次盛會。展覽於14日至17日在台北世貿一館登場，聚焦AI應用、教育科技及全齡學習等議題。而訊連此次參展也將攜手微星（2377）展出「AI PC軟硬體整合技術」，展示AI多媒體編輯軟體在職場、教育與生活中的應用潛力，帶來創新的互動體驗。

訊連科技提供限時AI形象照體驗活動 共同響應史上第一屆「人才充電站展區」

據悉，2024資訊月暨臺灣教育科技展今年特別推出人才充電站展區，訊連科技也響應推出「AI形象照免費體驗」，協助求職者、學生及參觀民眾打造專業形象照。活動結合「邁向AI新生活」的主題，強調在家即可輕鬆生成AI形象照，再也不需花費時間與昂貴費用進入攝影棚，提升職場競爭力，讓參觀者感受AI在生活中的即時助力。

此外，訊連希望透過這次活動，讓AI不再只是科技名詞，而是成為求職、學習及生活中便捷的助手。活動體現了AI技術如何打破年齡、行業、應用的限制，為不同需求的受眾提供便捷的解決方案，推動全齡學習、全齡享受AI生活的願景。

偕同微星科技展示AI PC軟硬體整合方案 AI技術融入學習與生活

訊連與微星這次再次攜手合作，展示高效能AI PC解決方案，讓訊連科技威力導演及相片大師2025版本軟體在微星AIPC技術加持下，實現流暢的AI影像處理體驗。透過AI與強大PC的整合，不僅提升了影像編修的即時性，亦符合展會的全齡學習願景，展示AI在職場、教育和日常應用中的廣泛潛力。

微星科技筆電事業部全球業務暨行銷副總經理陳禮群表示，團隊自2018年起投入AI PC的開發，專注於「高效能、穩定性、易於使用」三大原則，並推出多樣化的AI PC產品以滿足市場需求，AI技術帶來了更高的PC效能及創新應用。

訊連共同總經理林昭宏表示，「微星科技的高效能硬體支援，讓我們的AI技術得以在展覽現場無縫運行，使參觀者能體驗AI影像技術帶來的便捷與創新」。

在2024資訊月暨臺灣教育科技展期間，訊連科技將於攤位（DP709）展示最新的威力導演及相片大師2025版本，邀請參觀者親身體驗AI在多媒體創作中的便捷應用。完成指定步驟即可免費體驗AI形象照生成，快來把握這次難得的機會，探索AI技術在職涯、教育及生活中的應用潛力。