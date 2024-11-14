普鴻「小金雞」捷智商訊 憑AI治理卡位金融監理科技

金融支付系統整合暨資訊服務大廠普鴻（6590）轉投資之子公司捷智商訊為讓大眾能盡早著眼於快速變化的金融科技監理需求，特地於13日攜手臺灣亞太監理科技協會舉辦「金融監理科技2024高峰論壇」，並以「資料治理」為主題，深入探討如何以科技創新推動AI應用的監理與資料治理，進一步鞏固臺灣在全球監理科技領域的影響力。

臺灣亞太監理科技協會理事長謝明華教授指出，AI技術的廣泛應用為金融業注入了創新動能，但更需建立負責任的AI治理框架。AI治理平台的核心，包括負責任AI方法、風險評估、模型生命周期管理、AI系統審計、監控及合規管理六大面向，強調在資料治理框架下確保AI的問責制與一致性。

協會秘書長李震華博士分享了國際監理科技的最新趨勢，涵蓋AI應用的全球發展、加密資產的合規需求轉向、以及綠色永續壓力的增長，並指出臺灣需結合國際趨勢，在創新與合規雙重發展中積極應對監理挑戰。

來自澳洲蒙納許大學法學院的臧正運教授則深入探討金融監理數位轉型的核心驅動力，提出以由上而下、由遠而近的策略推動金融監理變革，並強調跨部會與公私協作的重要性。他呼籲監理機構培養創新基因，隨著使用者需求的變化，動態調整監理科技的應[用與實踐。

富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲針對AI模型框架的檢核、效度驗證與合規驗證進行了探討，分享如何在創新發展與合規監理間取得平衡，以確保AI模型在運行中的透明度及風險可控性。

捷智商訊總經理林明杰表示，隨著AI與生成式AI（GenAI）的迅速發展，資料治理已成為金融業確保合規與風險管理的核心支柱。而資料治理在法規報表的合規要求下尤為關鍵，涵蓋資料架構管理、資料品質管理、資料關聯管理及資料安全管理，助力金融機構在合規時代有效達成監理需求。

本次論壇強調監理科技的發展有賴產官學研的深度合作，除對標金管會提出金融科技發展五大推動策略外，更著力於倡議資料治理生態的形塑，為金融監理科技的長期發展提供支持，並期盼能推動臺灣成為亞太地區乃至全球的監理科技重要基地。