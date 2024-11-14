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ASML看至2030年營收和獲利能力顯著成長 毛利率至60%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
艾司摩爾（ASML）14日舉辦的2024投資人會議中，提出公司長期策略及全球市場和技術趨勢，預估該公司2030年年營收約為440億至600億歐元之間，毛利率約為56%至60%。路透
艾司摩爾（ASML）14日舉辦的2024投資人會議中，提出公司長期策略及全球市場和技術趨勢，預估該公司2030年年營收約為440億至600億歐元之間，毛利率約為56%至60%。路透

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）於 14 日舉辦的 2024 投資人會議中，提出公司長期策略及全球市場和技術趨勢，預估該公司 2030 年年營收約為 440 億至 600 億歐元之間，毛利率約為 56% 至 60%。

ASML 總裁暨執行長 Christophe Fouquet 表示 : 「我們預期我們有能力將 EUV 技術延伸到下一個十年，並擴展我們多功能的全方位微影產品組合，使 ASML 能夠充分貢獻和掌握 AI 人工智慧所帶來的機會，讓 ASML 能夠實現顯著的營收和獲利成長」。

基於半導體產業在許多重大發展趨勢中扮演的關鍵角色，半導體產業長期前景看好。

除了幾個重要終端市場的成長潛力之外，ASML 認為 AI 帶來的發展可望成為驅動整體社會生產力與創新的主要動力，並為半導體產業創造顯著商機。

這些發展預計將有助於推動全球半導體銷售於 2030 年超過 1 兆美元，同時也意味 2025 年至 2030 年期間半導體市場將達到 9% 的年增長率。

此外，ASML 預期從現在到 2030 年前，客戶有機會增加製程中的 EUV 曝光層。ASML 持續提升 EUV 技術的成本效益，將有助客戶在高階邏輯及記憶體晶片製程中，藉由使用 EUV 0.33 NA 和 EUV 0.55 NA 達到從多重曝光層進一步改變成單次曝光。因此，ASML 預期 2025 年至 2030 年間高階邏輯和記憶體晶片中 EUV 微影技術的支出複合年增長率將可達到兩位數成長。

ASML 執行副總裁暨財務長 Roger Dassen 表示：「半導體終端市場的預期成長，以及未來技術節點對微影製程支出的增加，讓我們對產品與服務的需求充滿信心。根據我們對不同市場和技術情境的評估，我們預期到 2030 年 ASML 年營收約為 440 億歐元至 600 億歐元，毛利率約為 56% 至 60%。我們確認我們的資本配置策略，並將持續透過增加股利和股票回購，將盈餘回饋給股東」。

「ASML 深厚的產業合作夥伴關係，對於我們的整體成功至關重要，我們將繼續與產業和社群合作以保持在 ESG 永續發展方面的領導地位」。

ASML 半導體 毛利率 營收

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