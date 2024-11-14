聽新聞
0:00 / 0:00
廣達再斥72.8億元現增田納西州子公司 今年已砸約400億元在美擴產
廣達（2382）董事會14日通過，再斥資2.3億美元（約新台幣72.8億元）現金增資美國田納西州子公司QMN，這也是廣達董事會今年5月決議斥資10億美元注資QMN後，再度啟動美國大擴產，今年累計已在美國市場投資新台幣約400億元，以滿足客戶對AI基礎建設的需求成長。
廣達執行副總經理楊麒令日前表示，廣達目前在美國東岸與西岸都有產能，未來將因應需求，持續在美國兩座廠擴廠。對於「川普2.0」時代來可能引發更深層次的區域製造議題，「廣達是比較游刃有餘的」。
廣達今年資本支出約120億元，相當於年增36.3%，主要因應車用與伺服器產能建置需求，持續在美國、泰國、墨西哥及德國等地擴產。
廣達目前大部分伺服器產能都在中國大陸以外，如台灣、泰國、美國等地，越南新廠今年底可望加入生產行列。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言