廣達再斥72.8億元現增田納西州子公司 今年已砸約400億元在美擴產

廣達（2382）董事會14日通過，再斥資2.3億美元（約新台幣72.8億元）現金增資美國田納西州子公司QMN，這也是廣達董事會今年5月決議斥資10億美元注資QMN後，再度啟動美國大擴產，今年累計已在美國市場投資新台幣約400億元，以滿足客戶對AI基礎建設的需求成長。

廣達執行副總經理楊麒令日前表示，廣達目前在美國東岸與西岸都有產能，未來將因應需求，持續在美國兩座廠擴廠。對於「川普2.0」時代來可能引發更深層次的區域製造議題，「廣達是比較游刃有餘的」。

廣達今年資本支出約120億元，相當於年增36.3%，主要因應車用與伺服器產能建置需求，持續在美國、泰國、墨西哥及德國等地擴產。

廣達目前大部分伺服器產能都在中國大陸以外，如台灣、泰國、美國等地，越南新廠今年底可望加入生產行列。