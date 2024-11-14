鴻海財報／第3季獲利493.25億元、創同期新高 EPS 3.55元
鴻海（2317）14日公布第3季稅後純益493.25億元，同期新高，季增41%，年增14%，第3季每股稅後純益（EPS）3.55元，第2季EPS為2.53元，去年同期為3.11元。
展望鴻海第4季業績，將季增與年增，其中，四大類產品中，消費智能產品，以及元件其他產品，季對季將表現強勁；雲端網路產品則季持平，至於電腦終端產品則會下滑。
鴻海第3季營收占比，消費智能占45%、雲端網路占32%、電腦終端產品占17%、元件其他產品占6%。
鴻海第3季毛利率6.19%，季減0.23百分點，年減0.47百分點。營業利益率2.95%，季增0.08百分點，年減0.04百分點。淨利率2.66%，季增0.4百分點，年減0.14百分點。
至於鴻海2024年整體業績將優於2023年，其中，雲端網路，以及元件其他產品強勁成長，電腦終端產品顯著成長，消費智能產品則小幅下滑。
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