Appier 第3季營收獲利創新高 首度預估配發股利2日圓

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）公布第3季財報，營收、獲利、營業利益率創新高，並首次宣布股利預測，預計今年可配發2日圓股利，展現對後續成長信心。

Appier第3季財報關鍵數字包括，因關鍵市場強勁成長，帶動營收創新高達91億日圓，年增28%；營業利益7.88億日圓，創歷史新高，年增2.5倍，營業利益率達8.7%的新高紀錄；EBITDA年增79%，EBITDA利潤率為16.9% ；淨利8.14億日幣，成長2.7倍，淨利率為9%；毛利創季度新高的49億日圓，年增31％，毛利率也來到53.8% 的歷史新高；首次宣布派發每股2日圓的現金股利預測，展現Appier對長期獲利成長的承諾。

Appier指出，獲利成長創歷史新高是基於AI演算法和技術的提升，以及東北亞、美國和EMEA地區的強勁表現，研發效率、業務銷售與行銷生產力精進。東北亞市場占營收比重達67%，本季營收年增達37%，主要來自電商客戶的擴張和多元垂直產業客戶成長；美國與EMEA市場的客戶營收年增率也達29%。

Appier在2024年第2季財報會議首次宣布股票回購，第3季首次宣布預期派發每股2日圓現金股利，維持獲利成長的承諾，在成長性投資和股東回報間取得良好平衡。

既有客戶（占營收比重55%）和新客戶（占營收比重45%）的增額營收貢獻與第2季保持一致，既有客戶主要是東北亞的電子商務產業，以及美國和EMEA的數位內容產業 ; 新客戶受惠於多元垂直產業的持續擴張。目前Appier的客戶數增至1,815 家，較去年同期成長16%，客戶流失率創歷史新低降至0.47%。