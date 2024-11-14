快訊

川普當選害的！貝佐斯33歲員工崩潰砍死父親 微笑拍手遭警逮捕

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

Appier 第3季營收獲利創新高 首度預估配發股利2日圓

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
沛星科技（Appier）暨中華電信董事簡立峰（聯合報系資料庫）
沛星科技（Appier）暨中華電信董事簡立峰（聯合報系資料庫）

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）公布第3季財報營收、獲利、營業利益率創新高，並首次宣布股利預測，預計今年可配發2日圓股利，展現對後續成長信心。

Appier第3季財報關鍵數字包括，因關鍵市場強勁成長，帶動營收創新高達91億日圓，年增28%；營業利益7.88億日圓，創歷史新高，年增2.5倍，營業利益率達8.7%的新高紀錄；EBITDA年增79%，EBITDA利潤率為16.9% ；淨利8.14億日幣，成長2.7倍，淨利率為9%；毛利創季度新高的49億日圓，年增31％，毛利率也來到53.8% 的歷史新高；首次宣布派發每股2日圓的現金股利預測，展現Appier對長期獲利成長的承諾。

Appier指出，獲利成長創歷史新高是基於AI演算法和技術的提升，以及東北亞、美國和EMEA地區的強勁表現，研發效率、業務銷售與行銷生產力精進。東北亞市場占營收比重達67%，本季營收年增達37%，主要來自電商客戶的擴張和多元垂直產業客戶成長；美國與EMEA市場的客戶營收年增率也達29%。

Appier在2024年第2季財報會議首次宣布股票回購，第3季首次宣布預期派發每股2日圓現金股利，維持獲利成長的承諾，在成長性投資和股東回報間取得良好平衡。

既有客戶（占營收比重55%）和新客戶（占營收比重45%）的增額營收貢獻與第2季保持一致，既有客戶主要是東北亞的電子商務產業，以及美國和EMEA的數位內容產業 ; 新客戶受惠於多元垂直產業的持續擴張。目前Appier的客戶數增至1,815 家，較去年同期成長16%，客戶流失率創歷史新低降至0.47%。

AI 日圓 營收 財報

延伸閱讀

連鎖效應／連鎖業展店 獲利模式須進化

遠傳報喜 第3季獲利超越財測

遠傳法說會／合併亞太綜效提前達標 第3季淨利登八年新高

Appier秀科研實力 三篇論文登上NeurIPS與EMNLP大會

相關新聞

鴻海財報／第3季獲利493.25億元、創同期新高 EPS 3.55元

鴻海（2317）14日公布第3季稅後純益493.25億元，同期新高，季增41%，年增14%，第3季每股稅後純益（EPS）...

Appier 第3季營收獲利創新高 首度預估配發股利2日圓

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）公布第3季財報，營收、獲利、營業利益率創新高，並首次宣布股利預測，預計今...

廣達財報／第3季獲利再創新高 前三季「三率三升」EPS 11.37元

代工大廠廣達（2382）14日公告第3季財報，受惠AI伺服器出貨升溫，稅後純益達166.33億元，季增近一成、年增近三成...

正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 台灣算力之冠

正崴（2392）集團完成首座命名「Ubilink」的超級運算中心，14日舉行開幕啟用儀式。正崴董事長郭台強致詞時強調，這...

未來3年衝擊企業前景的首要風險？82%的CEO：網路犯罪與不安全性

KPMG安侯建業顧問部執行副總經理林大馗今日表示，企業領導者已深刻體驗到數位轉型與資安風險的雙重挑戰。過去幾年，隨著網路...

緯穎組織重組 分割百億台南分公司：落實專業分工

緯穎董事會昨（13）日通過分割台南分公司，擬讓與新設後100%持股之既存子公司—緯穎智造股份有限公司。緯穎指出，期望透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。