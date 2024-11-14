廣達財報／第3季獲利再創新高 前三季「三率三升」EPS 11.37元
代工大廠廣達（2382）14日公告第3季財報，受惠AI伺服器出貨升溫，稅後純益達166.33億元，季增近一成、年增近三成，再寫單季新高，每股純益4.32元。前三季「三率三升」，獲利達438.29億元，已超越歷年全年，年增49.1%，每股純益11.37元。
廣達第3季合併營收4,245.49億元，季增37%，年增48.2%，毛利率7.33%，季減1.25個百分點，年減0.78個百分點，營益率4.61%，季減0.3個百分點，年增0.21個百分點，淨利率3.92%，季減0.96個百分點，年減0.55個百分點；稅後純益166.33億元，季增9.9%，年增29.9%，每股純益4.32元。
廣達前三季累計營收9,934.43億元，年增24.5%，毛利率8%，年增近0.3個百分點，營益率近4.7%，年增0.7個百分點，淨利率4.4%，年增0.7個百分點；稅後純益438.29億元，年增49.1%，每股純益11.37元。
廣達第3季毛利率中止連續五季逾8%水準，下滑至7.33%。廣達在前次法說會上即預告，第3季隨著AI伺服器出貨量成長，高單價產品出貨拉升，將壓抑毛利率與營益率表現，其中對毛利率影響又會相對明顯。
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