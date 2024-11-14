天虹：先進封裝設備明年4月出貨 營收看增逾2成
半導體設備廠天虹今天表示，先進封裝相關設備將於明年4月出貨，預期明年在封裝和半導體前段設備業務成長驅動下，明年營收可望成長逾2成水準。
天虹今天舉行媒體交流會，銷售及市場規劃處副總經理張富華說，目前訂單能見度達到明年中，因應客戶強勁需求，今年12月完成無塵室擴充，面積將擴增1.5倍至1000坪規模。
天虹執行長易錦良表示，先進封裝相關設備已獲封裝廠客戶訂單，將於明年4月出貨，預期明年總營收可望成長逾2成水準。
除封裝市場，張富華說，半導體前段設備也是明年營運成長主要動能，光電市場部分，micro LED是主要成長動能。
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