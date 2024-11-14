對美貿易順差成美國貿易制裁對象？楊金龍：合作為兩益
美國總統川普重返白宮，台積電創辦人張忠謀先前表示「全球化已死」，中央銀行總裁楊金龍上午前往立法院財委會報告時指出，全球貿易轉為碎片化，但台灣的廠商非常靈活，有些回來投資、有些到東南亞去，台灣廠商應變能力很強，不過政府也要協助它們，因為美國政策會怎麼樣變化，官方會先知道，所以企業和政府要密切配合。
針對川普勝選後，全球貿易與經濟政策可能發生的變化，楊金龍表示，川普與拜登的經濟政策不太一樣，川普強調美國優先，但美國兩黨對中國大陸的態度都是一致的，對台灣稍微有一點不一樣，但差異不是很大。台灣是否可能因對美貿易順差突破500億美元而成為美國貿易制裁對象，楊金龍表示台灣的晶片、資通訊產品很特殊 ，屬於戰略物資，美國設計、台灣製造，且台灣的製造非常先進，美國需要台灣的晶片，兩國之間的合作為兩益。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言