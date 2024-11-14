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對美貿易順差成美國貿易制裁對象？楊金龍：合作為兩益

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對川普勝選後，全球貿易與經濟政策可能發生的變化，央行總裁楊金龍（圖）表示，川普與拜登的經濟政策不太一樣，川普強調美國優先，但美國兩黨對中國大陸的態度都是一致的，對台灣稍微有一點不一樣，但差異不是很大。記者曾學仁／攝影
針對川普勝選後，全球貿易與經濟政策可能發生的變化，央行總裁楊金龍（圖）表示，川普與拜登的經濟政策不太一樣，川普強調美國優先，但美國兩黨對中國大陸的態度都是一致的，對台灣稍微有一點不一樣，但差異不是很大。記者曾學仁／攝影

美國總統川普重返白宮，台積電創辦人張忠謀先前表示「全球化已死」，中央銀行總裁楊金龍上午前往立法院財委會報告時指出，全球貿易轉為碎片化，但台灣的廠商非常靈活，有些回來投資、有些到東南亞去，台灣廠商應變能力很強，不過政府也要協助它們，因為美國政策會怎麼樣變化，官方會先知道，所以企業和政府要密切配合。

針對川普勝選後，全球貿易與經濟政策可能發生的變化，楊金龍表示，川普與拜登的經濟政策不太一樣，川普強調美國優先，但美國兩黨對中國大陸的態度都是一致的，對台灣稍微有一點不一樣，但差異不是很大。台灣是否可能因對美貿易順差突破500億美元而成為美國貿易制裁對象，楊金龍表示台灣的晶片、資通訊產品很特殊 ，屬於戰略物資，美國設計、台灣製造，且台灣的製造非常先進，美國需要台灣的晶片，兩國之間的合作為兩益。

針對台灣是否可能因對美貿易順差突破500億美元而成為美國貿易制裁對象，楊金龍（圖）表示，台灣的晶片、資通訊產品很特殊 ，屬於戰略物資，美國設計、台灣製造，且台灣的製造非常先進，美國需要台灣的晶片，兩國之間的合作為兩益。記者曾學仁／攝影
針對台灣是否可能因對美貿易順差突破500億美元而成為美國貿易制裁對象，楊金龍（圖）表示，台灣的晶片、資通訊產品很特殊 ，屬於戰略物資，美國設計、台灣製造，且台灣的製造非常先進，美國需要台灣的晶片，兩國之間的合作為兩益。記者曾學仁／攝影
針對台灣是否可能因對美貿易順差突破500億美元而成為美國貿易制裁對象，楊金龍（圖）表示，台灣的晶片、資通訊產品很特殊 ，屬於戰略物資，美國設計、台灣製造，且台灣的製造非常先進，美國需要台灣的晶片，兩國之間的合作為兩益。記者曾學仁／攝影
針對台灣是否可能因對美貿易順差突破500億美元而成為美國貿易制裁對象，楊金龍（圖）表示，台灣的晶片、資通訊產品很特殊 ，屬於戰略物資，美國設計、台灣製造，且台灣的製造非常先進，美國需要台灣的晶片，兩國之間的合作為兩益。記者曾學仁／攝影

川普 楊金龍 美國

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