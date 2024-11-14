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正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 台灣算力之冠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 台灣算力之冠躍升全球前21名。記者蕭君暉／攝影
正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 台灣算力之冠躍升全球前21名。記者蕭君暉／攝影

正崴（2392）集團完成首座命名「Ubilink」的超級運算中心，14日舉行開幕啟用儀式。正崴董事長郭台強致詞時強調，這座AI運算中心不僅創下四大重要里程碑，更拿下全球500大超級電腦（算力）排行榜前21名，亞洲僅次於日本及中國，也是亞洲首座綠能超級運算中心，讓台灣AI算力在全球嶄露頭角。

正崴董事長郭台強指出，「Ubilink」超級運算中心創下四大里程碑：一、採用NVIDIA Hopper GPU建造完成的超級運算中心：採用1024張NVIDIA Hopper GPU和NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路平台，達到45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）的頂尖算力。經過公正的測試中心算力評估，在2024年11月穩居全球500大超級電腦（算力）排行榜前 21名，亞洲僅次於日本及中國，堪稱是AI科技浪潮下台灣企業的一次漂亮出擊！

二、全台算力之冠：Ubilink與國家實驗研究院國網中心建造的台灣杉二號、三號、創進一號及NVIDIA Taipei -1是台灣五大算力中心，總算力達82.95 PFLOPs算力，而Ubilink占據其中55%的算力，成為全台最強大的算力中心。

三、最快速建成的超級運算中心，僅用三個月便高效完工。郭台強表示，這項工程有NVIDIA的技術支援、正崴集團、森崴能源（6806）、華碩（2357）集團的豐厚資源，以及經驗豐富的專業團隊，才能成就了這項超級任務。

四、亞洲首座具綠能資源的超級運算中心：友崴超級運算公司董事長胡惠森強調，在森崴能源團隊的支持下，Ubilink成為亞洲第一個融合綠能產業與能源資源的超算中心，未來可以按照客戶的需求全面供應綠電，為數位運算與永續發展樹立新標竿，是亞洲首座綠能超級運算中心。

在正式開幕前夕，台灣前幾大IC設計公司、封裝測試大廠、生物製藥大廠及國內各大醫學院、大學、研究單位都已經洽詢爭搶AI精準又超級高效率的算力服務，期望透過大數據進行深度學習，創造更優質的算力模組，結合AI數位自動化生產，提升未來百工百業及供應鏈的效率和毛利率，翻轉台灣整個國家的競爭力。

展望未來，郭台強表示，友崴超算評估市場需求，已規劃二期、三期更高效的超算中心，爭取台灣取得最新GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第一，替台灣的下一世代打下最先進的AI前瞻基礎，放眼全球，為世界數位發展貢獻更強大的算力。

現場賓客雲集，經濟部產發署副署長陳佩利、新北市副市長劉和然、何怡明參事、經發局副局長黃碧玉及NVIDIA全球業務副總裁暨台灣總經理邱麗孟、華碩營運長謝明傑、基礎設施方案群全球副總裁王士傑、優必達業務總監梁靄華和業務總監林蓓儀、台智雲策略長李立國、伊雲谷董事長林啟雄、敦陽科技（2480）副總經理曾義舜、AI大聯盟等貴賓共同見證這歷史性的重要時刻。

正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 台灣算力之冠躍升全球前21名，圖為正崴董事長郭台強。記者蕭君暉／攝影
正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 台灣算力之冠躍升全球前21名，圖為正崴董事長郭台強。記者蕭君暉／攝影

AI NVIDIA 正崴 超級電腦

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