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仁寶：與輝達合作開發伺服器 GTC大會應不會缺席

中央社／ 台北14日電

代工廠仁寶伺服器事業起步較晚，近期積極拓展，董事長陳瑞聰今天表示，伺服器目前進展還不錯，正與晶片供應商輝達（NVIDIA）合作開發一系列產品，也在跟客戶洽談中，明年輝達舉辦GTC年度技術大會時，「我們應該不會被排除在外」。

GTC是人工智慧（AI）業界盛事，今年GTC大會3月下旬在美國加州聖荷西舉行，由輝達執行長黃仁勳親自主持，現場展出採用輝達晶片打造的AI伺服器，多數來自台廠，包括華碩、鴻海、技嘉、緯創等。

陳瑞聰上午出席仁寶瑞芳醫療長照設施大樓新建工程動土奠基典禮，會後接受媒體採訪，談到伺服器事業策略、人工智慧個人電腦（AI PC）市況、美超微（Supermicro）財報暴雷等議題。

他表示，明年有微軟Windows作業系統轉換需求，加上AI PC趨勢升溫，明年AI PC在全球筆記型電腦滲透率有望達2到3成，預估明年全球整體PC市場將成長個位數，仁寶PC也會有相對的成長。

伺服器大廠美超微因無法如期提出財報，面臨下市危機，可能引發轉單效應，陳瑞聰認為，確實會造成整個供應鏈的移轉，但仁寶目前還沒掌握相關機會。

媒體追問，晶片大廠超微（AMD）8月宣布併購輝達伺服器供應商ZT Systems，並計劃分割出售硬體製造事業，仁寶是否有意收購；陳瑞聰僅簡短回應，「現在不宜揭露」，不願多談。

仁寶 伺服器 輝達

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