帆宣第3季獲利創4季高 在手訂單逾600億元
高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣第3季歸屬母公司淨利新台幣5.39億元，季增45.32%，創4季新高，每股純益2.68元。帆宣估計，目前在手訂單仍超過600億元規模。
受惠半導體客戶持續積極擴產，帆宣第3季營收攀高至156.12億元，季增1.38%，創下新高。隨著工程毛利情況改善，帆宣第3季整體毛利率攀升至9.59%，較第2季揚升1.88個百分點，歸屬母公司淨利5.39億元，創4季來新高，每股純益2.68元。
帆宣累計前3季營收456.26億元，年增11.12%，毛利率8.15%，較去年同期下滑1.46個百分點，歸屬母公司淨利13.97億元，年減24.49%，每股純益6.94元。
帆宣統計，在手訂單超過600億元規模。據世界先進（5347）先前公告指出，帆宣名列12吋機器設備及相關廠務設備供應商清單，意即帆宣分得世界先進新加坡12吋廠部分廠務訂單。
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