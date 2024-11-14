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未來3年衝擊企業前景的首要風險？82%的CEO：網路犯罪與不安全性

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日發表《2024台灣CEO前瞻大調查》。圖／KPMG提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日發表《2024台灣CEO前瞻大調查》。圖／KPMG提供

KPMG安侯建業顧問部執行副總經理林大馗今日表示，企業領導者已深刻體驗到數位轉型與資安風險的雙重挑戰。過去幾年，隨著網路攻擊的頻繁發生及駭客攻擊手法的多樣化，企業不僅要應對快速迭代的數位轉型所帶來的技術風險，還需因應因地緣政治議題所引發的網路攻擊，內外夾攻的資安議題對企業營運所帶來的風險，絕對不容輕視。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日發表《2024台灣CEO前瞻大調查》。在AI崛起與地緣政治動盪交織影響下，全球經濟在機會與挑戰中開始重塑。本次報告，台灣CEO視「企業營運風險」 (22%)為未來三年影響台灣企業的首要風險，其次依序為新興/顛覆性科技風險(16%)、地緣政治與政治不確定性風險(14%)、供應鏈風險 (12%)、數位網路安全(10%)及企業聲譽風險(10%)。

其中，AI被廣泛運用於各行各業，所需要的資安要求也愈來愈高，不僅保護AI系統不被攻擊，更要確保AI在使用上符合人類價值觀，而反向應用AI系統的強大能力也是強化資安的方式，可快速偵測威脅並識別異常行為，也能監控或學習新網路攻擊，使資訊安全防護更具主動性。報告指出，82%台灣CEO更認為：未來三年「網路犯罪與不安全性」對於企業營運將有極大影響。

林大馗說，截至2024年10月底，有近60家台灣上市櫃企業，因資安事件通報重大訊息。

KPMG指出，此趨勢代表，台灣企業已開始將資訊安全視為組織營運的核心要素，而不僅僅是IT的延伸議題。這種思維的轉變意味企業對資訊安全資源的投入會進一步加大，包括對防護技術的升級、內部流程的重塑，乃至企業所有員工的資安意識持續提升。其中資安技術搭配AI的解決方案及企業形塑零信任策略與架構的導入，將是許多企業的首要目標。

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