緯穎組織重組 分割百億台南分公司：落實專業分工

緯穎董事會昨（13）日通過分割台南分公司，擬讓與新設後100%持股之既存子公司—緯穎智造股份有限公司。緯穎指出，期望透過本次組織重組，落實專業分工、簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。

緯穎指出，因緯穎智造為緯穎100%持有之子公司，對公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響。本次業務分割係屬組織重組，分割而持有緯穎智造之股權價值與公司分割之營業價值相等，故對公司股東權益並無影響。公司分割讓與之營業價值預計為新台幣100億元。將以每股新台幣200元，換取緯穎智造公司新發行之普通股5千萬股。

分割案依照企業併購法第36條第一項規定，由董事會逕行決議。該案暫訂定114年5月1日為分割基準日，若有異動授權董事長全權處理之。緯穎表示，分割案完成後，公司將更落實專業分工，預期整體營運績效將可優於分割前，持續創造更大的價值。