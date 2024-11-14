仁寶董座陳瑞聰：明年重點為「AI PC」滲透率達二、三成
代工大廠仁寶（2324）14日舉辦「瑞芳醫療長照設施大樓」開工動土典禮，面對媒體關心旗下AI PC產品的發展狀況？仁寶董事長陳瑞聰坦言，明年全球市場對PC產品的需求，應該會有「個位數增長」，而仁寶相對也同步會有成長。展望明年發展，他透露，明年仁寶的發展重點仍然是「AI PC」，而這個方面我們還會再繼續努力。
面對現場媒體追問「AI PC 的滲透率，明年大概會到多少？」陳瑞聰表示，有關AI PC方面的表現，自己預估明年AI PC 的全球滲透率，可能會佔NoteBook PC的兩成、到三成左右，他坦言，其實這樣子的表現，已經算是很不錯了。至於「伺服器」方面有什麼最新的發展？陳瑞聰直言，這個方面我們一直在衝刺，目前來看應該都還不錯，他也期許仁寶能「後發先至」擴大市場佔有率。
據悉，仁寶近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在美系筆電客戶需求成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。由於美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期。外界預期，隨著AI PC滲透率逐步提高，團隊將同步受惠、整體營收表現也持續成長。
根據仁寶公布的財報，第3季合併營收2,443.17億元，較上季增長3%，年減3%；毛利率5%，與前一季持平、年增0.5個百分點；營益率1.9%，季增0.2個百分點，年增0.5個百分點；稅後淨利率1.5%、季增0.1個百分點，年增0.4個百分點；營業淨利46.77億元，季增15%，年增28%，稅後純益為33.34億元，季增16%，年增39%，每股純益0.77元。
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