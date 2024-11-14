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對美順差擴增 楊金龍：台積電赴美投資有助貿易平衡

中央社／ 台北14日電

美國總統當選人川普作風強勢，外界憂心近年台灣對美貿易順差擴增，恐被盯上。中央銀行總裁楊金龍今天表示，擴大對美採購有助於縮減順差，而廠商增加對美投資，如台積電赴美投資，也是平衡台美貿易失衡的作法。

立法院財政委員會今天邀財金部會「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」專題報告。

立委關注，川普揚言將大幅拉高關稅，對台灣經濟影響，以及台灣對美順差持續擴大，是否被美國盯上，甚至遭到川普制裁。

楊金龍表示，台灣對美出口很大一部分是資通訊產品，以此角度來看，其實台美是互利互惠，因為美國強項是設計，台灣則有先進製造，「是他需要我們的產品」。

楊金龍指出，台灣可透過如擴大對美採購能源、農產品及軍品等，縮小對美貿易順差，包含台積電赴美投資，廠商增加到美國投資，都是可平衡雙邊貿易失衡的方法。

央行報告中說明，央行與美國財政部溝通管道向來順暢且成效良好，美方理解台灣政府的主張，如近年對美國商品及服務貿易逾美方檢視標準，主要反映美國對台灣科技產品需求劇增，此外，長期以來，台灣經常帳順差反映國內超額儲蓄；未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

立委指出，根據川普說法，台灣「偷」走美國的晶片生意，楊金龍則說，此說法可能只是策略，川普應不至於為此制裁台灣；央行與美國財政部溝通時，對方也了解台灣對美國的順差，是基於美國需要，因為晶片是重要戰略物資，而非台灣價格非常低。

楊金龍表示，對於川普揚言對中開徵60%關稅，「我總覺得，真的有可能嗎？」他表示，不排除這是種策略，或許會對鋰電池、太陽能產業等課高關稅，但對於其他產品，特別是消費品，則抱持懷疑態度，因為美國也非常依賴中國的消費品。

楊金龍引用美國聯準會說法，對於川普政見不預測、不假設、不猜測，因為川普政策的時間點、規模如何，都還不清楚，在此前提下不去預測，但會密切關注。

至於川普上台後，是否催化美中貿易戰更激烈，楊金龍指出，觀察國務卿人選盧比歐（Marco Rubio），其對中立場是鷹派，估計川普會延續第一任對中的貿易政策；不過美中貿易戰爆發後，台灣經濟反而受惠，經濟、出口都不錯，通膨也控制得很好。

台積電 川普 楊金龍 美國聯準會

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