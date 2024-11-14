美而快第3季單季 EPS 0.2元 全年可望由虧轉盈
美而快國際（5321）公布第3季合併營收9.03億元，年增7.8％，季增1.9％，營業利益5,180萬元，相較上季明顯提升85%，較去年同期成長18.2％；單季歸屬母公司稅後淨利1,072萬元，較上季轉強，每股稅後純益（EPS）0.2元，均為四個季度以來高點。
前三季累計營收25億元，年減2.7%，營業利益6,946萬元，年減60%，歸屬母公司稅後淨損2,757.7萬元，較去年由盈轉虧，每股稅後淨損0.52元。
因應消費者轉為回歸實體店的消費行為，美而快持續調整電商事業結構，積極鋪展UR LIVING複合式商場的市場版圖，目前已擁有10間實體店面，營收貢獻比重提升至24％。第4季為電商旺季，且將有新實體店加入營運，在目前10間實體門市業績表現穩健，以及年末電商「雙11」等多檔活動刺激買氣下，第4季旺季營運表現可望使全年轉虧為盈。
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