陳瑞聰：仁寶分散中國產能 明年占比降到5成
代工廠仁寶董事長陳瑞聰今天表示，在美國總統當選人川普的策略下，未來世界會從國際化走向孤立主義，仁寶持續分散生產基地，今年底在中國生產比重有約7成，明年將降到5成左右。
陳瑞聰上午出席仁寶瑞芳醫療長照設施大樓新建工程動土奠基典禮，會前接受媒體採訪，談到供應鏈移轉、醫療布局等議題。
他指出，仁寶過去一段時間持續分散生產基地，已拓展到越南、泰國、美國、墨西哥、波蘭及巴西等地，把所有生產據點在地化，藉此避開部分關稅壁壘。
陳瑞聰說，目前仁寶在中國產能比重還是最大，但川普（Donald Trump）競選期間曾說將對自中國進口的商品徵收60%或更高的關稅，仁寶勢必要開始分散中國產能，資本支出也會做相關規劃。
談到醫療布局，陳瑞聰表示，目前醫療產品占仁寶營收比重仍小，需要一步一腳印耕耘，但醫療產品的毛利率較高，對獲利有幫助。
仁寶瑞芳醫療長照設施大樓今年2月通過環評，即將進入開工階段，新建工程投資金額近新台幣10億元，預計2028年完工啟用，規劃興建地上10層、地下1層的大樓，其中1至3樓為醫院，4樓設置日照中心與辦公空間，5樓以上為住宿式長照機構與機房，地下1樓為停車場。
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