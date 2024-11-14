7指標全球排前3！IMD世界數位競爭力台灣第9名與去年持平
瑞士洛桑管理學院（IMD）今天發布2024世界數位競爭力調查評比，台灣在全球67個主要國家及經濟體中排第9名，名次與2023年持平；在每千人研發人力、高科技出口占GDP占比等7項指標排入全球前3名。
IMD評比以3大構面、9項次構面、59個指標，評估世界各國適應、探索與充分運用數位轉型的能量與整備度。3大構面分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）。
數發部今天發布新聞稿，2024世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024,DCR）中，台灣名列全球前3名的指標有7項。資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比位居榜首；其次，每千人研發人力與企業反應快、彈性大排名第2。
學生在數學教育評估上的表現（PISA）、25到34歲人口中接受高等教育比率、研發總支出GDP占比、高科技出口GDP占比等4項指標排名第3名。數發部指出，這顯示台灣數位領域在資訊科技、研發量能、企業表現、高等教育等方面皆具優勢。
至於3大構面表現，知識構面主要反映受評國家對新技術的學習能力，台灣排第19名。其中「每千人研發人力」排名第2，「學生在數學教育評估上之表現（PISA）」、「25到34歲人口中接受高等教育比率」及「研發總支出GDP占比」排名第3，而「理工畢業生比率」、「高等教育畢業生的女性比率」、「科學技術人才雇用占總就業人口比率」、「高科技專利取得」等指標排名也有提升。
科技構面用來評估國家開發數位創新技術的能力，台灣排名第7。其中「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」排名維持全球第1，「高科技出口GDP占比」排名提升至第3，而「法規扶持技術開發與應用」、「科學研究的相關法令鼓勵創新」、「支持科技發展的基金充裕程度」、「創業投資資金容易取得」、「電信投資GDP占比」、「無線寬頻普及率」等指標排名也有所提升。
數發部指出，後續將透過國發基金投資AI新創，輔導促成產業AI生態系成形。
未來整備度構面則是衡量國家數位化轉型的程度，台灣排名全球第6，較去年進步1名。其中「企業反應快、彈性大」排名第2，「產學間知識移轉的發展完善」、「企業能充分處理網路安全問題」、「政府應對網路安全能力」等指標排名也有進步，顯示政府與企業近年落實資安的成效。
數發部表示，將參酌報告評估，未來持續透過多元規劃，以提升台灣整體數位競爭力，擴大公私協力數位轉型，提升整體數位韌性。
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