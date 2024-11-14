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台積電在美國遭控歧視 公司回應這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
外電報導，台積電美國新廠推進期間雇用員工上出現爭議，並在美國遭控歧視。對此，台積電今日回應本報記者提問時完整說明。（路透）
外電報導，台積電美國新廠推進期間雇用員工上出現爭議，並在美國遭控歧視。對此，台積電今日回應本報記者提問時完整說明。（路透）

外電報導，台積電美國新廠推進期間雇用員工上出現爭議，並在美國遭控歧視。對此，台積電今日回應本報記者提問時完整說明。

富比世（Forbes）等報導，十幾名現任和前任台積電員工組成的團體正在起訴台積電涉嫌「反美」（Anti-American）歧視導致美國工人離職

台積公司公關處完整回應如下：

台積公司不評論正在進行訴訟的案件。台積公司堅信多元化員工的價值，我們並不以性別、宗教、種族、國籍或政治立場等作為員工招募和晉升的考量，因為我們尊重差異，並相信公平的就業機會可以強化我們的競爭力。我們亦為員工提供各種提出意見的多元管道，並致力於有建設性地解決問題。

台積電 美國 離職

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