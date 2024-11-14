緯穎成立百億元緯穎智造 伺服器大廠專業分工趨勢成形

緯穎（6669）宣布落實專業分工，簡化管理流程，將製造事業體分割成立緯穎智造，分割之營業價值達100億元，將以面額10元，溢價200元認購，發行5000萬股普通股，2025年5月1日實施，是緯創集團第二度製造與研發業務專業分工。

緯創集團2001年自宏碁集團分家，原是宏碁製造事業體，隨後跨入雲端伺服器業務，分割成立緯穎科技，由於業務逐年成長，為加強生產流程掌握度，強化獨立性，近兩年緯穎從仰賴緯創代工轉為獨立投資製造事業，2024年基於業務跟製造分工，決議將工廠分割成立100%子公司緯穎智造。

緯穎工廠包括台南及馬來西亞、墨西哥廠區，其中南科已進入三期建置，2027年完工，墨西哥二期今年首季投產，13日又跟東台精機以15.2億元代價買入現在承租的路竹廠，馬來西亞也從組裝功能開始增加主機板產線設置，本季度開始量產，全球擴廠手筆不停。

緯穎指出，期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。緯穎指出，本次分割交易未改變經濟實質及利益歸屬。

緯穎智造營業價值100億元，其中資產高達165億元，負債65億元。

AI伺服器商機熱，緯穎2024年第3季營收、獲利均創歷史新高，累計前3季度合併營收2,449.27億元，年增33.6%，超越去年全年，稅後純益157.29億元，年增84%，EPS88.38元，全年百元可期。

伺服器製造跟業務分工為趨勢，由於投資金額龐大，緯穎並非第一家，鴻海、和碩集團也都有類似架構，和碩專注伺服器研發製造一條龍，而子公司華擎則專注研發與業務，走輕資產路線，製造由和碩代工，另外，鴻海集團伺服器業務有雲端解決方案事業群及鴻佰，製造則有富士康工業互聯網及鴻海本身產能奧援，廣達集團則有雲達科技專注研發業務。