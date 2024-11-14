緯穎分割「台南分公司」讓予新設子公司 價值百億、明年5月1日完成
緯穎（6669）14日宣布，團隊為落實專業分工，已於13日經董事會決議，通過分割旗下台南分公司，擬讓與新設後100%持股之既存子公司緯穎智造，而此次分割讓與的營業價值，預計為新臺幣100億元，而緯穎將以每股新臺幣200元，換取緯穎智造新發行之普通股50,000,000股，分割基準日暫訂為114年5月1日，若有異動授權董事長全權處理之。
緯穎指出，團隊期望透過本次組織重組，確實簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。因緯穎智造為本公司100%持有之子公司，對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響。本次業務分割係屬組織重組，分割而持有緯穎智造之股權價值與公司分割之營業價值相等，故對公司股東權益並無影響。
緯穎表示，該案依照企業併購法第三十六條第一項規定，由董事會逕行決議，預計待分割案完成後，公司將更落實專業分工，預期整體營運績效將可優於分割前，持續創造更大的價值。緯穎昨日公布第3季稅後純益63.28億元，季增34.81%，年增141.98%，每股純益 34.36元，單季營收、獲利、基本每股純益均創歷史新高；前三季稅後純益157.29億元，年增84.41%，每股純益88.38元。
展望未來，緯穎看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。而團隊為因應未來持續成長的產能及營運需求，也宣布，將以上限不超過新臺幣15.2億元的資金，取得原租賃的東台精機股份有限公司、位於南科園區路竹廠房。
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