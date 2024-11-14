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網路廣告實名制 明年上路
網路詐騙不斷，各界都希望網路廣告實名制盡快上路。數發部長黃彥男昨赴立法院備詢時證實，網路廣告實名制將在明年一月一日上路。不過，初期僅先適用高風險廣告客戶，包括大廣告商、公眾人物等；黃彥男預期，明年詐騙財損金額應會下降，但立委抨擊，立法院今年已快速通過數位簽章法，就應讓網路廣告實名制全面上路。
九大公股銀行日前表態，未來對未使用實名制的數位平台不再下廣告，也不再邀請網紅代言，希望藉此打擊詐騙亂象。九大公股銀行做出表態後，其他民間銀行，甚至投信、投顧也跟進，昨日民營上海商銀就宣布即日起，暫停於非實名制社群網站平台刊登付費廣告。
廣告實名制將上路，相關子法規已預告，目前暫定十一月底核定公告。黃彥男表示，未來會全面導入ＦＩＤＯ數位身分驗證系統，以落實廣告實名制，「技術不是問題，導入的速度才是問題。」除了ＦＩＤＯ之外，未來也可用自然人憑證、電信商Mobile ID等方式落實實名制。
數發部數產署代理署長林俊秀解釋，數位簽章已經可以做到實名制，社群平台也承諾從明年一月一日啟動網路廣告實名制，會先從高風險廣告客戶開始，之後再逐漸導入。
除數發部強調要遏制詐騙，經濟部昨日則修正發布「零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」，擴大適用對象，原本適用對象僅限「綜合商品零售業」，現擴大至資本額一千萬以上「零售業」，有招募會員或可取得交易對象個資的業者皆納規範，初估六千八百家企業受影響。
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