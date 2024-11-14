年省15億元環境成本 台積電零廢製造中心商轉

台積電昨天舉辦「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，宣布台中零廢製造中心正式商轉，這也將是台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。台積共同營運長秦永沛指出，對台積而言，推動循環經濟不僅是責任，更是契機。透過台中零廢製造中心，期待驅動各產業更重視並投入循環經濟，加速發展動能。

台中零廢製造中心是領先全球半導體業界的整合型能資源循環場域，也是台積的第一座循環經濟示範中心。昨日台積與綠色技術合作夥伴長春石化、成信實業與立盈環保科技、供應鏈夥伴、大專院校、產業公協會及政府代表，也共同見證綠色製造里程碑。

台積指出，以全廠區滿載計算，零廢製造中心每年可為台積減少十三萬公噸的廢棄物委外處理量，相當於中科廠區廢棄物總量百分之八十五以上。據環境損益分析，每年可削減約新台幣十五億元的環境成本，其中包括四萬公噸、逾一百一十座大安森林公園負碳量的減碳效益。

台積並與環境部完成合作備忘錄簽署，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理（焚化）設施焚化爐，以創新的減碳技術擴大永續影響力。

台積資深副總經理暨企業永續委員會主席何麗梅說，台積除深耕先進技術藍圖，亦積極實踐永續承諾。呼應第二十八屆聯合國氣候變遷大會轉型脫離化石燃料之決議，透過零廢製造中心建置計畫，台積致力兼容科技與永續發展。