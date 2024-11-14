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台積電綠色供應鏈 新增三夥伴

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台積電（2330）在中科園區投資擴廠，相關群聚效益持續發酵。昨（13）日台積啟用零廢製造中心，三家綠色技術新夥伴長春石化、成信實業與立盈環保科技，及供應鏈、產官學代表共同見證。

台積電目前在中科共有七座12吋晶圓廠，製程已進到7奈米，規劃中的中科二期園區擴建案，另規劃四座晶圓，可望進入更先進的1.4奈米、甚至1奈米製程，總投資金額在8,000億至1兆元。

另外台積電在中科規劃的先進封測五廠工程正如火如荼進行中，預計11月可以裝機試車。整體而言，台積電在中科園區的投資金額，初估已逼近2兆元。

台積電在中科布局的產業群聚效應持續發酵，除了上述廠商進駐中科各園區擴建廠之外，包括艾司摩爾、東京威力科創、科磊、基恩斯、利機等國內外相關半導體設備廠，也進駐台中市七期設立中部營運總部。

中科 台積電

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