台積電中科零廢中心商轉 首座薄膜碳捕捉技術示範場域
台積電（2330）昨（13）日宣布，位於中科園區的全台首座「零廢製造中心」正式商轉，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，這座零廢製造中心初估每年可削減15億元的環境成本，其中包括4萬公噸、逾110座大安森林公園負碳量的減碳效益。
台積電昨日在中科廠區舉行「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，秦永沛致詞時強調，推動循環經濟是責任也是契機，零廢中心將實現廢棄資源的「點石成金」，把它升級成高價值的原物料。
總投資金額逾74億元的台中零廢製造中心，同時為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。台積電與環境部簽署合作備忘錄，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理設施焚化爐，以創新減碳技術擴大永續影響力。
昨天包括環境部長彭啓明、國科會主委吳誠文、經濟部政務次長何晉滄、台中市政府秘書長黃崇典、中科管理局長許茂新，以及綠色技術合作夥伴長春石化、成信實業、立盈環保科技及供應鏈等逾200餘人皆出席。
台積電表示，秉持「減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化」三大原則，台中零廢製造中心設有氟化鈣汙泥回收廠、氧化矽汙泥回收廠、有機溶劑熱回收廠及異丙醇回收廠等四大回收處理廠區。
秦永沛表示，以全廠區滿載計算，台中零廢製造中心每年可為台積電減少13萬公噸廢棄物委外處理量。
延伸閱讀
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言