台積電中科零廢中心商轉 首座薄膜碳捕捉技術示範場域

台積電（2330）昨（13）日宣布，位於中科園區的全台首座「零廢製造中心」正式商轉，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，這座零廢製造中心初估每年可削減15億元的環境成本，其中包括4萬公噸、逾110座大安森林公園負碳量的減碳效益。

台積電昨日在中科廠區舉行「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，秦永沛致詞時強調，推動循環經濟是責任也是契機，零廢中心將實現廢棄資源的「點石成金」，把它升級成高價值的原物料。

總投資金額逾74億元的台中零廢製造中心，同時為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。台積電與環境部簽署合作備忘錄，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理設施焚化爐，以創新減碳技術擴大永續影響力。

昨天包括環境部長彭啓明、國科會主委吳誠文、經濟部政務次長何晉滄、台中市政府秘書長黃崇典、中科管理局長許茂新，以及綠色技術合作夥伴長春石化、成信實業、立盈環保科技及供應鏈等逾200餘人皆出席。

台積電表示，秉持「減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化」三大原則，台中零廢製造中心設有氟化鈣汙泥回收廠、氧化矽汙泥回收廠、有機溶劑熱回收廠及異丙醇回收廠等四大回收處理廠區。

秦永沛表示，以全廠區滿載計算，台中零廢製造中心每年可為台積電減少13萬公噸廢棄物委外處理量。



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