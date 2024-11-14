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資料中心熱 台廠搶商機

經濟日報／ 記者黃晶琳蕭君暉／台北報導

AI資料中心熱潮不只席捲日本，在台灣也如火如荼的展開，包括鴻海（2317）高雄超級運算中心、正崴的AI綠能運算中心，以及中華電信旗下的是方，都在爭奪AI算力市場的潛在龐大商機。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，攜手輝達規劃在高雄打造一個AI的算力中心，大概有32到64櫃的GB200伺服器機櫃。這個算力中心是用來支撐鴻海集團在那邊的AI運算需求，也會做一些算力的租賃，預計2026年完成，但是會逐步地完成，可能先建置32櫃。

正崴在土城打造亞洲算力最大的AI綠能運算中心，將在今天開幕，採用128台伺服器、1024張GPU（H100）。將成為台灣最大、全球前20大的AI運算中心，是輝達在台灣設置Taipei-1算力翻倍，並將提供算力服務給有需要的企業與消費者。

目前全球包括醫療、娛樂、媒體與製造等產業對算力需求非常龐大，未來可望成為支撐正崴營運的另一大成長動能。

是方多年前斥資逾30億元，打造符合AI需求的聯雲智能資料中心，加上四通八達的網路基礎建設，是台灣重要且具戰略價值的AI資料中心，今年中才剛啟用，國內外客戶爭搶進駐，目前銷售已經超過七成，是方也「惜售」，打算慢慢賣。

是方聯雲智能資料中心規劃1,800個機櫃，每個機櫃可滿足10瓩到200瓩電力需求，各樓層皆挑高6米，支援先進水冷及氣冷式風牆設計，樓地板載重達到每平方公尺2,000公斤。

除了是方的AI資料中心已經啟用，緯創也攜手亞洲AI資料中心軟體與系統廠商Zettabyte策略聯盟，更在台建置首座「超大規模AI資料中心」。

AI 正崴

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