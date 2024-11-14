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輝達與軟銀強強聯手 合作更緊密

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輝達（NVIDIA）與日本軟銀集團都是鴻海（2317）的好夥伴，隨著輝達與軟銀昨（13）日宣布展開一系列AI戰略合作，強攻主權AI商機，兩個好夥伴強強攜手，鴻海自然是左右逢源，未來三方的合作也會更緊密。

鴻海集團與輝達結緣非常早，在全世界都還不知道有AI伺服器、OpenAI與ChatGPT時，鴻海就已經與輝達合作，打造全球第一台AI伺服器，且雙方關係非常密切。

近年AI浪潮席捲全台，輝達執行長黃仁勳每次訪台，幾乎都拜訪鴻海，鴻海2023年科技日，以及之後的台北國際電腦展等活動，黃仁勳更是親自跨海現身站台，凸顯兩家公司深厚的交情。

AI 輝達 鴻海

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