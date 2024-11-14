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輝達、軟銀攻AI 夏普轉型添助力 鴻海大贏家

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲蕭君暉／綜合報導
鴻海。路透
鴻海。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（13）日宣布，日本科技暨電信巨頭軟體銀行是全球首家取得Blackwell平台打造AI超級電腦的企業，雙方將展開一系列AI相關合作，藉此推出多項主權AI應用，並推動日本成為AI強國。

輝達與軟銀強強聯手攻AI，鴻海（2317）成為幕後大贏家。

鴻海轉投資夏普之前宣布與軟銀合作，將利用夏普的堺工廠興建大規模AI資料中心，如今軟銀將使用輝達最新Blackwell平台打造新一代AI超級電腦，助力夏普轉型邁大步，為鴻海業外加分。

另外，相關AI超級電腦硬體製造可望由鴻海操刀，挹注鴻海本業，鴻海本業、業外兩得意，堪稱「雙喜臨門」。

黃仁勳昨天出席輝達AI日本高峰會，他指出，隨著軟銀大幅投資輝達的全端AI、Omniverse及5G AI-RAN平台，日本正在跨入AI產業革命，成為全球領導者，推動電信、交通、機器人與醫療保健等產業進入全新成長時代，這對AI時代的人類來說實為一大福音。

軟銀總裁暨執行長宮川潤一說，全世界都在加快採用AI來促進社會和經濟成長，社會正在經歷重大變革。

透過與輝達的長期合作，軟銀正站在最前線引領這場轉型。憑藉其極為強大的AI基礎設施，以及為AI重塑5G網路的全新分散式AI-RAN解決方案「AITRAS」，該公司將在日本全國乃至全球範圍內加速創新。

黃仁勳透露，軟銀預計將取得全球首批輝達DGX B200系統，為其全新輝達DGX SuperPOD超級電腦的建置基礎。

軟銀規畫將用於自身的生成式AI及AI相關業務，還有提供給日本各地的大學、研究機構和企業使用。待完工後，DGX SuperPOD超級電腦將是日本效能最高的超級電腦，有利於開發大型語言模型等。

除了DGX SuperPOD超級電腦外，軟銀還打算建造另一台輝達加速超級電腦，初步計畫是以輝達Grace Blackwell平台設計為基礎，採用輝達GB200 NVL72多節點液冷機架系統。

鴻海是GB200 NVL72機架系統最大供應商，也是全球第一個出貨GB200伺服器的廠家，外界預期，鴻海可望從此加速超級電腦建置案分一杯羹。

另外，夏普與軟銀的資料中心合作案，預期可在2024年會計年度（2025年第1季止）完成。

軟銀將利用夏普的堺工廠，興建大規模的AI資料中心，軟銀將使用到44萬平方公尺的面積，以及150MW（百萬瓦）的電力，預定2025年啟用營運。


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