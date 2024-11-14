快訊

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

數發部長黃彥男：數位平台廣告實名制 明年上路

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
數位發展部長黃彥男。圖／聯合報系資料照
數位發展部長黃彥男。圖／聯合報系資料照

數發部長黃彥男昨（13）日表示，數位平台廣告實名制預計明年元旦起上路，規劃分階段進行，先從高風險廣告客戶開始，推估明年將能降低受詐騙金額。

立法院交通委員會昨日審查數發部預算，多位立委關心打詐議題，包含數發部所預告的打詐相關子法草案進度。

民進黨立委何欣純關注，公股銀已陸續宣布，針對沒有實名制的數位廣告平台，將不下任何廣告，廣告實名制到底何時上路、是否能全面落實？民進黨立委蔡其昌也認為數發部要更積極，掌握打詐主導權。

黃彥男表示，數發部打詐子法正式公告時間，應會稍微提前至11月底，先前與平台業者溝通時，業者都答應會配合相關規範，也積極調整內部系統中，平台廣告實名制預計明年元旦上路，可能分階段進行，先從高風險廣告客戶開始。

國民黨立委魯明哲提到，目前看來打詐成效，並未因為打詐專法通過而明顯提升，詐騙案財損仍在增加，質疑打詐無成效。

對此黃彥男說明，詐騙源頭一直在改變，目前已利用AI技術在掃詐騙，現在也看到網路廣告平台源頭詐騙件數已有減少，但要反映到詐騙金額降低仍須一段時間，因詐騙多是「養套殺」，大多在三至六個月前就已在接觸這些受害者，因此目前所反映出來的詐騙金額仍偏高。

黃彥男說，不過隨著時間，未來在幾個月內應可逐漸看到詐騙金額下降，至於會下降多少尚難預測，但能確定的是明年應該可以看到明顯的下降。

數位廣告 數發部 詐騙

延伸閱讀

打擊詐騙 數發部：平台廣告實名制明年元旦上路

網路廣告實名制明年1月1日逐步啟動 立委：應全面上路

立委關心打詐成效 數發部長：推估明年詐騙金額可降低

參選台中市長已做好準備 何欣純：支持者希望能提早提名

相關新聞

這家驅動IC公司連3年賺逾1股本 將從興櫃轉上櫃...故事要從2010年說起

驅動IC公司矽創走別人不走的路，以三個策略，孵出專精於利基型車用螢幕市場的小金雞力領，不僅連續3年都賺進超過一個股本，更預計在12月由興櫃轉上櫃。

曾被譏公司何時倒...達運如何靠「寬頻放大器」征服美有線電視兩霸主？

台灣起家的達運光電，做網路傳輸設備生意32年，現已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商。達運在今年底興櫃轉上市前接受本刊專訪，透露它如何步步突圍美國市場。

年省15億元環境成本 台積電零廢製造中心商轉

台積電昨天舉辦「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，宣布台中零廢製造中心正式商轉，這也將是台灣第...

網路廣告實名制 明年上路

網路詐騙不斷，各界都希望網路廣告實名制盡快上路。數發部長黃彥男昨赴立法院備詢時證實，網路廣告實名制將在明年一月一日上路。...

台積電中科零廢中心商轉 首座薄膜碳捕捉技術示範場域

台積電昨（13）日宣布，位於中科園區的全台首座「零廢製造中心」正式商轉，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，這座零...

台積電綠色供應鏈 新增三夥伴

台積電在中科園區投資擴廠，相關群聚效益持續發酵。昨（13）日台積啟用零廢製造中心，三家綠色技術新夥伴長春石化、成信實業與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。