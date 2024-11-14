數發部長黃彥男：數位平台廣告實名制 明年上路

數發部長黃彥男昨（13）日表示，數位平台廣告實名制預計明年元旦起上路，規劃分階段進行，先從高風險廣告客戶開始，推估明年將能降低受詐騙金額。

立法院交通委員會昨日審查數發部預算，多位立委關心打詐議題，包含數發部所預告的打詐相關子法草案進度。

民進黨立委何欣純關注，公股銀已陸續宣布，針對沒有實名制的數位廣告平台，將不下任何廣告，廣告實名制到底何時上路、是否能全面落實？民進黨立委蔡其昌也認為數發部要更積極，掌握打詐主導權。

黃彥男表示，數發部打詐子法正式公告時間，應會稍微提前至11月底，先前與平台業者溝通時，業者都答應會配合相關規範，也積極調整內部系統中，平台廣告實名制預計明年元旦上路，可能分階段進行，先從高風險廣告客戶開始。

國民黨立委魯明哲提到，目前看來打詐成效，並未因為打詐專法通過而明顯提升，詐騙案財損仍在增加，質疑打詐無成效。

對此黃彥男說明，詐騙源頭一直在改變，目前已利用AI技術在掃詐騙，現在也看到網路廣告平台源頭詐騙件數已有減少，但要反映到詐騙金額降低仍須一段時間，因詐騙多是「養套殺」，大多在三至六個月前就已在接觸這些受害者，因此目前所反映出來的詐騙金額仍偏高。

黃彥男說，不過隨著時間，未來在幾個月內應可逐漸看到詐騙金額下降，至於會下降多少尚難預測，但能確定的是明年應該可以看到明顯的下降。