快訊

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／緯穎每股大賺34.36元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（13）日公告第3季財報，受惠AI伺服器動能持續加溫、通用伺服器需求也優於預期，單季稅後純益衝上63.28億元，季增34.8%，年增1.42倍，創新高，每股純益34.36元。

緯穎今年前三季獲利已衝破百億元大關、達到157.29億元，超越歷年全年獲利，年增84%，每股純益88.38元。前三季除營收、獲利寫歷年來最佳外，三項財務指標數字也呈現「三率三升」，毛利率、營益率、淨利率等均改寫同期新高。

緯穎第3季合併營收978.18億元，季增26.2%，年增85.2%；毛利率10.7%，季減0.1個百分點，年增1.1個百分點；營益率8.1%，季增0.1個百分點，年增1.9個百分點；淨利率6.5%，季增0.4個百分點，年增1.5個百分點。

緯穎前三季營收2,449.27億元，年增33.6%；毛利率10.8%，年增2個百分點；營益率8.2%，年增2.1個百分點；淨利率6.4%，年增1.7個百分點。

緯穎第3季來自微軟、Meta及亞馬遜AWS等大客戶的ASIC與GPU AI伺服器專案開案量持續增加，加上通用伺服器出貨動能優於預期、需求升溫，推升獲利再締新猷。

緯穎看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。隨著客戶訂單動能續強，因應未來產能及營運需求，緯穎董事會昨天也通過將以15.2億元為上限，取得原租賃的東台精機南科園區路竹廠房。

緯穎近年來專注在台灣、馬來西亞、捷克與墨西哥等地擴建產能，今年製造產線已完成全面「去中化」，緯穎董事長洪麗寗日前指出，美國總統大選的結果，將牽動緯穎赴美設廠評估。

緯穎馬來西亞廠主機板產能第4季已加入量產行列，並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。

伺服器 緯穎

延伸閱讀

智邦、健鼎 四檔閃金光

全民權證／緯穎 選逾三個月

美超微爆雷！大馬最大集團YTL緊急轉單緯創集團 緯穎搶頭香

鴻海、緯穎 四檔馬力強

相關新聞

這家驅動IC公司連3年賺逾1股本 將從興櫃轉上櫃...故事要從2010年說起

驅動IC公司矽創走別人不走的路，以三個策略，孵出專精於利基型車用螢幕市場的小金雞力領，不僅連續3年都賺進超過一個股本，更預計在12月由興櫃轉上櫃。

曾被譏公司何時倒...達運如何靠「寬頻放大器」征服美有線電視兩霸主？

台灣起家的達運光電，做網路傳輸設備生意32年，現已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商。達運在今年底興櫃轉上市前接受本刊專訪，透露它如何步步突圍美國市場。

年省15億元環境成本 台積電零廢製造中心商轉

台積電昨天舉辦「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，宣布台中零廢製造中心正式商轉，這也將是台灣第...

網路廣告實名制 明年上路

網路詐騙不斷，各界都希望網路廣告實名制盡快上路。數發部長黃彥男昨赴立法院備詢時證實，網路廣告實名制將在明年一月一日上路。...

台積電中科零廢中心商轉 首座薄膜碳捕捉技術示範場域

台積電昨（13）日宣布，位於中科園區的全台首座「零廢製造中心」正式商轉，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，這座零...

台積電綠色供應鏈 新增三夥伴

台積電在中科園區投資擴廠，相關群聚效益持續發酵。昨（13）日台積啟用零廢製造中心，三家綠色技術新夥伴長春石化、成信實業與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。