廣宇（2328）董事會昨（13）日通過處分群創光電持股，並公告已處分1463.3萬股，平均處分價格為每股16.6元，交易金額為2.42億元，已實現利益1.01億元，處分目的是實現投資收益；廣宇同步公告，未來一年預計處分4957.66萬股，相當於全數出清群創持股。廣宇此舉，將助力群創持續淡化鴻家軍色彩。

鴻海集團2022年退出群創董事會後，並未出脫旗下持股。名列群創前十大股東內的鴻揚創投、鴻海精密、鴻準及華準投資的持股數量，都因群創先前減資而比去年下降，但持股率則全數與去年一致。鴻家軍早先曾居群創前十大的廣宇科技、郭台銘個人持股，則被外資股東擠出榜外。

根據群創年報揭露鴻家軍在十大股東之列的持股比重，分別是鴻揚創投1.67%、鴻海精密1.4%、鴻準精密1.21%及華準投資1.15%，合計持股占比為5.43%。

而廣宇昨天的公告顯示，累積持有群創普通股4,957萬6,655股 ，累積持有金額為8億0,062萬元，持股比率為0.62%。廣宇董事會通過即日起至2025年12月31日止，預計處分4,957萬6,655股，也就是將全數出清持股。

這也是鴻海集團退出群創董事會以來，集團大股東規劃出脫持股的第一響。後續是否還有集團公司跟進出售群創持股，有待觀察。

業內人士分析指出，鴻海集團持有的群創老股已逾20年。僅管目前面板股價相較於2021年4月股價攻上32.55元的近十年來高點，已腰斬過半，但如今賣老股仍能挹注轉投資收益。