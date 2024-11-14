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和碩Q3獲利減23% EPS 1.61元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）第3季傳統旺季，營業利益表現優於上季，但因第2季有龐大處分利益，加上金融資產評價較高，導致第3季業外收益較上季衰退，單季稅後純益降至42.96億元，季減23.1%、年減6.3%，單季每股純益（EPS）達1.61元。

和碩昨（13）日公布今年第3季財報，單季營收2,942.3億元，季增16%、年減6.8%，毛利率4.1%，季減0.5個百分點、年增0.2個百分點，營益率1.2%，與上季持平、但年減0.2個百分點。

針對毛利率較上季下滑，和碩表示，主要因部分產品線進入新案及新品開發期間，及因應客戶需求擴充海外產能相關成本較高所致。

累計和碩今年前三季營收7,983.45億元、年減12.7%，毛利率4.3%、年增0.7個百分點，營益率1.2%、年增0.1個百分點，稅後純益131.39億元、年增22.6%。

和碩 毛利率

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緯穎財報／第3季獲利63億元、EPS 34.36元 齊創高

勤美財報／前三季稅後純益翻倍成長 EPS 3.66元

三陽財報／前三季EPS 4.69元 營收獲利穩、汽機車市占有望再提升

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