iPhone衝買氣 擬推「Air」機型

蘋果的iPhone系列新機銷售過去幾年來都「四機策略」搶市，但近年來隨著這個策略的成效下滑，CNBC分析，蘋果可能調整產品陣容，明年改以更輕薄、只配備一顆相機鏡頭、也更高價的「Air」機型，取代目前的「Plus」中階機種。

iPhone成為蘋果最強的銷售成長來源後，蘋果已擴大產品陣容，2020年來都維持「四機策略」，今年是iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，根據各市場區隔推出產品。

聚焦於顯示器產業的研究機構DSCC根據面板供應鏈數據推算，Pro／Pro Max機型的銷售占比逐年推升，Plus機型的占比則下滑，2022年占蘋果螢幕訂單的比率為約21%，去年降至10%，今年雖回升到16%，銷量在iPhone 16系列卻是墊底。

根據Counterpoint數據，去年第3季全球最暢銷的個別智慧手機機型中，iPhone 15、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max包辦前三名。