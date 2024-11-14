蘋果攻智慧家居 鴻海受惠 主打控制家電、處理視訊會議

外電引述知情人士透露，蘋果準備明年推出一款壁掛式顯示器，能夠控制家電、處理視訊會議等工作，還能利用人工智慧（AI）進行導航應用，積極搶攻智慧家居市場，與Google和亞馬遜的同類產品相競爭。

供應鏈人士表示，蘋果智慧家居產品目前正在討論，尚未決定代工廠。由於鴻海（2317）是亞馬遜的智慧家居產品（Echo及Fire TV Stick）主力代工廠，加上鴻海是蘋果第一大代工廠，使得鴻海未來奪單的呼聲高。

蘋果智慧家居新產品

彭博資訊報導，蘋果準備最快明年3月發表這款內部代號「J490」的產品，擁有約6吋螢幕，看起來像方形iPad，尺寸有如兩台iPhone並排，顯示器前方頂部搭載攝影鏡頭，配備可充電內建電池和內部揚聲器。

這款產品被定位為居家指揮中心，行銷賣點將是能控制家電、與Siri交談聊天、透過蘋果的FaceTime軟體進行家庭內部通話等工作，也能下載蘋果的網頁瀏覽器、新聞及音樂等應用程式（App），用戶將能使用筆記本和行事曆資訊，螢幕還會以幻燈片模式播放照片。

而且，產品主打蘋果的「Apple Intelligence」AI平台，觸控界面看起來像是結合了蘋果手表的作業系統、以及iPhone最近推出的待機模式，但蘋果預期，多數人會透過語音，用Siri數位助理和Apple Intelligence進行操控，相關硬體都是為未來的AI系統App intents所設計。

高階產品售價可能高達1,000美元，僅有顯示器的裝置售價則更低，約與同業產品的價格相當。例如Echo Show 8售價為150美元、Echo Hub售價180美元，Nest Hub Max售價230美元。這是蘋果首度結合Siri、Apple Intelligence和日常生活，螢幕會搭載代號名為Pebble的新作業系統。